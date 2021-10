https://cz.sputniknews.com/20211003/jdete-k-volbam-nevolte-ty-pro-nez-je-hlavnim-mestem-brusel-hradni-mluvci-se-obratil-k-narodu-16045595.html

„Jděte k volbám. Nevolte ty, pro něž je hlavním městem Brusel.“ Hradní mluvčí se obrátil k národu

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se obrátil na voliče a požádal je, aby v nadcházejících volbách neváhali a zúčastnili se. Českou televizi přitom obvinil z... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

„Příští týden nás čekají parlamentní volby. Dovoluji si dvě prosby: 1) Jděte k volbám. 2) Nevolte ty, pro které je hlavním městem Brusel. Děkuji, Jiří Ovčáček,“ uvedl mluvčí prezidenta na svých sociálních sítích.Podle jeho názoru liberální novináři vedou v České republice neevidovanou předvolební kampaň ve prospěch „probruselských koalic“. Do této kampaně má být, podle jeho názoru, zapojená i veřejnoprávní Česká televize.„Neoficiální a nikde neevidovaná kampaň ve prospěch dvou probruselských koalic zcela jistě dosahuje astronomických částek. ČST Praha, další liberální média, tzv. investigativní týmy, politické neziskovky, aktivisté. A to jistě není plný výčet,” myslí si Jiří Ovčáček.Mluvčí prezidenta republiky se také věnoval poznatkům z takzvaných Pandora papers o tom, že předseda vlády Andrej Babiš měl v roce 2009 přes offshorové společnosti přečerpat 400 milionů korun, a následně za ně nakoupit elitní nemovitosti v jižní Francii. S těmito poznatky přišli údajní investigativní novináři.„Investigativci začínají couvat, cituji: „Důkazy, že byl spáchán zločin, nemáme. Dokonce ani netvrdíme, že byl zločin spáchán. Jen předkládáme, analyzujeme a dáváme do kontextu čistá data. Interpretaci dokumentů jsme nechali na expertech a v konečném důsledku i na čtenářích“,“ uvedl na svých sociálních sítích Jiří Ovčáček.V dalším statusu na sociálních sítích se potom hradní mluvčí podělil o své vidění investigativní novinařiny.„Jak funguje „investigativní” žurnalistika? Pan XY si koupil dům za 2 miliony korun, zjistili investigativci. „Pokud nezaplatil daň, je to trestné,” říká expert. Titulek: XY podivně nakoupil dům,“ zrekapituloval mluvčí Miloše Zemana.Vyjádření Andreje BabišeK údajnému nákupu nemovitostí v jižní Francii se mezitím už vyjádřil i sám předseda vlády. Uvedl, že se jedná o pokus ho před volbami zdiskreditovat. Svůj komentář poskytl Parlamentním listům.„No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým dvanáct let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby. Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,” citoval portál jeho slova.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček S Ovčáčkem může nesouhlasit jen ten, komu šplouchá na maják, bere moc cannabisu nebo trpí maniakálními záchvaty. Možná, že měl doplnit: Nevolte ty, kteří chtějí zrušit Benešovy dekrety. 🐸🐸🐸🐸 0

Červenáček Babišátko v daňovém přiznání neuvedlo firmu, kterou má na Panenských ostrovech. Tam je prý možné, že se jedná o praní špinavých peněz. Za neuvedení firmy mu hrozí pokuta 50 000 korun. V jižní Francii si koupil zámeček za 22 miliónů dolarů. Podniká i v USA, zdaňuje v daňových rájích. Co mu chybí ? Funkce prezidenta ČR by jej jen unavovala. Jeho blízký spolupracovník uvedl, že jeho nejoblíbenější činností je shromažďování peněz. Dali by jste si od něho předvolební buchtu ? 🐸🐸🐸🐸 0

