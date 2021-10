https://cz.sputniknews.com/20211003/kren-vi-jak-vypalit-bacila-vyzkousejte-nove-recepty-s-nim--16033722.html

Křen ví, jak vypálit bacila! Vyzkoušejte nové recepty s ním

Přišel podzim a s ním i sezona chřipky a nachlazení. Bezesporu, jednou z nejlepších možností jak vypálit bacily, je dát si dobrou porci ostrého křenu. Dnes... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T07:51+0200

Kořen křenu můžete klidně uskladnit v bedně s pískem. Zahrabaný v písku na chladném místě, by měl křen úspěšně přezimovat. Jedinou podmínkou je, že kořeny se nesmí navzájem dotýkat, a čas od času je potřeba písek zvlhčit.Dalším způsobem uskladnění křenu je zamražení. Kořen můžete zamrazit buď vcelku, nebo ho nastrouhat a naporcovat do sáčků.Netřeba zapomínat také na staré dobré sušení. Očištěný a nastrouhaný křen můžete sušit v otevřené troubě rozehřáté na 40-45 stupňů.A to nejlepší nakonec. Snad nejlepším způsobem uskladnění křenu je konzervování. Připravili jsme si pro vás zajímavé způsoby, které dosud neznáte.Křen s červenou řepouCo budete potřebovat?Jak na to?Křen očistěte a nastrouhejte na struhadle. Šťávu se solí, cukrem přiveďte do varu, poté nechte trochu vystydnout a přidejte ocet. Směs smíchejte s křenem a rozdělte do skleniček, uzavřete víčky. Skladujte na chladném místě.Jednoduché dochucovadlo z křenuCo budete potřebovat?Vodu se solí a cukrem přiveďte do varu, a poté nechte vystydnout do 50 stupňů. Pak přilejte ocet. Nechce odpočívat 24 hodin. Na závěr vše smíchejte s nastrouhaným křenem a dejte do skleniček.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

