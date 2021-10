https://cz.sputniknews.com/20211003/kurkova-chtela-napodobit-elizabeth-taylor-moc-ji-to-nevyslo-sledujici-v-ni-uvideli-nekoho-jineho-16042657.html

Kurková chtěla napodobit Elizabeth Taylor. Moc jí to nevyšlo, sledující v ní uviděli někoho jiného

Kurková chtěla napodobit Elizabeth Taylor. Moc jí to nevyšlo, sledující v ní uviděli někoho jiného

Nezapomenutelná modelka, blondýna Karolína Kurková na svém účtu na Instagramu sdílela fotografii své proměny. Na koho se proměnila? Neuvěříte, na herečku... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T22:29+0200

2021-10-03T22:29+0200

2021-10-03T22:29+0200

celebrity

foto

instagram

modelka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/16042553_0:251:1301:982_1920x0_80_0_0_eb9b153c7e01f584de3f0712e0979afb.jpg

Atraktivní blondýna Kurková se proměnila na hereckou legendu Elizabeth Taylor. Sérií fotografií, které vznikly pro československou verzi Vogue, Kurková uveřejnila i na svém účtu na Instagramu.Co na to řekli sledující?Je potřeba podotknout, že většina sledujících byla naprosto ohromena.„Ty jsi ztělesněním slova krása,“ napsal ji další sledující.Pro některé fanoušky byla její fotografie inspirativní.„Inspirovala jsi mě vyzkoušet tmavou barvu vlasů,“ přiznává se další uživatelka.A co se týče samotné předlohy?Kurková chtěla napodobit Taylorovou, ale podle komentářů to spíš vypadá tak, že napodobila někoho zcela jiného. A koho konkrétně? Těžko říct, uživatelé totiž v tomto ohledu nebyli jednotní.„Na první fotce mi připomínáte Moniku z Přátel,“ napsala jedna uživatelka z Česka.Téhož názoru je ji další sledující:Někteří v ní zase uviděli herečku Evu Gardner.„To je Eva Gardner?“ Ptá se další sledující.Karolína KurkováKarolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny a dcerkou v Miami na Floridě.Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů.Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210510/kurkova-porodila-dceru-lunu-grace-narozeni-ditete-tajila-dva-tydny-14434134.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, instagram, modelka