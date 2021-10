Lékař doporučuje, abyste se nevzdávali dlouhých procházek za chladného počasí

https://cz.sputniknews.com/20211003/lekar-doporucuje-abyste-se-nevzdavali-dlouhych-prochazek-za-chladneho-pocasi-16032210.html

Podzim je již dozajista tady a s ním také chladnější počasí. Ani v tomto počasí ale není potřeba zkracovat dobu procházek, důležité je se jen oblékat podle... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Neměli byste zkracovat dobu procházek za chladného počasí, oblékáte-li se podle ročního období s ohledem na možnou změnu počasí, řekl v rozhovoru pro Sputnik hlavní externí odborník pro základní lékařskou pomoc dospělému obyvatelstvu departamentu zdravotnictví Moskvy Andrej Ťaželnikov.Podotkl, že když se chystá člověk strávit venku celý den, má smysl vzít si teplé věci, třeba bundu a čepici, nepromokavé oblečení, a také teplou a nepromokavou obuv.„Musíte být připraveni na změnu počasí, na ochlazení. Správný oděv je vícevrstvý. Na tričko si dejte svetřík, pak vestu, a pak bundu nebo kabát – to bude lepší, než když si dáte na tričko jenom bundu, dokonce i velmi teplou. Vzduch mezi vrstvy oděvu bude zachovávat teplo. Mějte u sebe také termosku s horkým čajem,“ dodal odborník Sputniku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

