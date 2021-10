https://cz.sputniknews.com/20211003/majerova-zahradnikova-varuje-ze-vlada-chce-po-volbach-vsechno-zavrit-podle-vojtecha-je-to-nesmysl-16040838.html

Majerová Zahradníková varuje, že vláda chce po volbách všechno zavřít. Podle Vojtěcha je to nesmysl

Majerová Zahradníková varuje, že vláda chce po volbách všechno zavřít. Podle Vojtěcha je to nesmysl

Šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková prohlásila v debatě na CNN Prima NEWS, že vláda má už připravený plán, jak se po parlamentních volbách opět... 03.10.2021

Zuzana Majerová Zahradníková v debatě uvedla, že se prý plánuje opět lockdown. „V rámci vlády se už dávno připravuje, že se po volební kampani opět všechno zavře,“ sdělila. Řekla totiž, že jí chodí zprávy od ředitelů škol o tom, že by se něco takového mělo chystat. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha to však není pravda. V reakci na prohlášení Majerové Zahradníkové to uvedl pro CNN Prima News v SMS zprávě.Připomeňme, že parlamentní volby se budou v Česku konat v pátek 8. října a v sobotu 9. října. V první den mohou občané hlasovat od 14:00 do 22:00, ve druhý volební den pak od 8:00 do 14:00.Komplexní řešeníNa CNN Prima NEWS proběhlo dnes tradiční vysílání Partie. Hosty byli expremiér Petr Nečas a exministr zahraničí Cyril Svoboda. Petr Nečas si netroufl odhadnout, jak dopadnou nadcházející volby, doufá však, že bude mít koalice Spolu dobrý finiš. K Petru Fialovi uvedl, že musí najít komplexní řešení pro všechny partnery. Posoudil i situaci, ve které se momentálně Fiala nachází.Uvedl, že jako lídr trojkoalice musel přesvědčit nejen občanské demokraty, ale i TOP 09 a lidovce, zároveň musel dát perspektivu na budoucnost všem. Nečas však nechtěl sdělit, jestli je taková cesta v rámci koalice tou nejlepší, ODS ale přeje štěstí. Podle svých vlastních slov ji bude i volit.Jak Nečas, tak Svoboda se shodli na tom, že spojení stran do koalice rozpoutalo kroužkovací válku. Voliči totiž mohou vybrat na každé kandidátce až čtyři preferenční hlasy, čímž vyberou mezi jednotlivými stranami a upřednostní některé kandidáty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

