https://cz.sputniknews.com/20211003/mam-problem-hlavne-s-piraty-babis-uvedl-s-jakymi-stranami-by-v-pripade-vitezstvi-jednal-16037662.html

„Mám problém hlavně s Piráty.“ Babiš uvedl, s jakými stranami by v případě vítězství jednal

„Mám problém hlavně s Piráty.“ Babiš uvedl, s jakými stranami by v případě vítězství jednal

Koalice jsou podvodem na voličích, v případě sestavování nové vlády osloví hnutí ANO všechny strany s výjimkou Pirátů, tvrdí premiér Andrej Babiš. Ten poskytl... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T09:44+0200

2021-10-03T09:44+0200

2021-10-03T09:44+0200

volby

rozhovor

andrej babiš

premiér

politická strana

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

V rozhovoru bylo zmíněno, že premiér navštívil v pondělí prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Na otázku, zda stále platí, že je odhodlán pověřit sestavením vlády po volbách lídra strany nebo hnutí, které získá nejvíc poslaneckých křesel, Babiš odpověděl, že je prezident v tomto konzistentní. Kromě toho označil volební koalice za podvod na voličích, jelikož programy jednotlivých stran se často liší.Jako příklad uvedl koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). „TOP 09 chce euro a migranty, ODS ne. TOP 09 chce manželství homosexuálů, předseda lidovců Jurečka hrozí, že kvůli tomu nebude ve vládě, pak se zase vymlouvá, že to tak nemyslel. Takže co si o tom normální volič má myslet?“ ptá se premiér.Co se týče koalice Pirátů a STAN, těm jde podle jeho mínění jen o funkce. Vyjádřil přesvědčení, že tyto dvě koalice chtějí vytvořit společně pětikoalici. „Jediné, co ty koalice mají společné, je snaha zbavit se Babiše za každou cenu,“ dodal.Řeč padla i o covidu. Na premiéra a celou vládu se totiž valí kritika za 30 tisíc mrtvých. Podle Babiše je to ale cynické zneužívání tragédie pro volební účely.Premiér také přiznal, že má problém hlavně s Piráty. „A i když nebudu v politice, tak se budu jako občan této země angažovat proti této partě lidí, kteří chtějí rozvrátit naši kulturu, změnit náš životní styl a předat naši svrchovanost Bruselu,“ dodal.Splnění slibůLidem se Babiš podle svých vlastních slov snaží připomínat, že se jeho hnutí povedlo v uplynulých letech splnit drtivou většinu vládního programu. Uvedl, že splnili sliby, že bude průměrný důchod 15 tisíc, průměrný plat učitelů 45 tisíc. Pokračoval s tím, že snížili lidem daně, zrušili superhrubou mzdu a otevřeli desítky kilometrů nových dálnic.Česká republika zažívá podle jeho slov nejlepší období své existence. Konstatoval, že jsme bezpečná země, šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii, ekonomicky se nám jako zemi daří a máme výborný rating.Připomeňme, že parlamentní volby se uskuteční 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211003/na-pivo-s-mirkem-ve-varech-se-nejde-kalousek--ma-zanet-prudusek-16037369.html

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin s léčenou maniodepresivitou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin nebo matematické značky, v tom mám jasno: I když by obě velké koalice dostaly většinu hlasů, budou mít většinu ve sněmovně. To neznamená, že by se dostaly do vlády, nebo by se dostaly jen třeba na dva nevýznamné posty. Asi by s tím nesouhlasily. Proto je na míst použít postup konfrontační, který pro získání většinu použil Hitler. Opozičníci byli rádi, když se nedostali do věznic. Raději emigrovali. . . A teď už musím končit. Jdu si vylepovat dětské smajlíčky na zpětná zrcátka vozidel parkujících v ulici. 1

Réunion Zkrácení pracovní doby na 35 hodin nebo alespoň prodloužení zákonné dovolené dál plánuje ČSSD a KSČM. Kromě toho komunisté chtějí zvýšení minimální mzdy na 60 procent mediánu (střední hodnota mezd). SPD pak chce podobně jako Spolu přejmenovat ministerstvo práce, a to na ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, valorizaci rodičovského příspěvku a přídavků na děti pro hendikepované a pracující rodiče. Sjednotit chce SPD výši a vyplácení podpory v nezaměstnanosti, aby byla pro všechny věkové kategorie. V současnosti je doba vyplácení delší u lidí po padesátce, protože se jim hůře shání práce. Podle SPD to ale diskriminuje krátkodobě nezaměstnané rodiče před padesátkou. 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, rozhovor, andrej babiš, premiér, politická strana, parlamentní volby