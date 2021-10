https://cz.sputniknews.com/20211003/na-pivo-s-mirkem-ve-varech-se-nejde-kalousek--ma-zanet-prudusek-16037369.html

Na pivo s Mirkem ve Varech se nejde. Kalousek má zánět průdušek

Na pivo s Mirkem ve Varech se nejde. Kalousek má zánět průdušek

Miroslav Kalousek se na svých sociálních sítích omluvil svým fanouškům a seznámil je se smutnou novinou. Karlovarské „pivo“ musí být zrušeno ze zdravotních... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

„Milí přátelé, s velikou lítostí a omluvou musím karlovarské „Pivo“ zrušit. Mám zánět průdušek, horečky a bez kašle nedokončím větu,“ uvedl Kalousek na svém Twitteru.Nehledě na jeho vážnější zdravotní stav se prý nejedná o onemocnění novým koronavirem.„Teď mi sice přišel negativní výsledek PCR testu, ale tím dobré zprávy končí,“ uvedl dále.„Slibuji, že přijedu v nejbližším možném náhradním termínu,“ dodal bývalý ministr financí.Miroslav KalousekKalousek je bývalý předseda strany TOP 09, kterou nyní do voleb vede Markéta Pekarová Adamová. On sám v čele strany stanul po odchodu Karla Schwarzenberga. Poslanecký mandát složil již v průběhu letošního ledna. V Poslanecké sněmovně přitom působil od roku 1998.Politik již v průběhu minulého roku uvedl, že v nadcházejících volbách se nechystá kandidovat. „V příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci,“ řekl v minulosti Kalousek.„Švindlbus“Piráti a Starostové představili v první polovině září v rámci své volební kampaně pojízdný Švindlbus, který má ukázat průšvihy současné vlády. Podle slov lídrů koalice toto vozidlo slouží jako muzeum korupčních skandálů současného vedení země.„V Švindlbusu najdete Muzeum zmaru. Je plné smutných připomínek vládnutí v této zemi – od otrávené vody z Bečvy přes kůru ze zničených lesů až po tousty z Penamu a zprávy o korupci a střetu zájmů. Všude, kam přijede Švindlbus, si muzeum můžete prohlédnout. Nezapomínáme,“ napsal na sociální síti šéf Pirátů Ivan Bartoš.Tato aktivita Pirátů nenechala Miroslava Kalouska chladným. „Já nevím... Tentokrát to nemá tu „správnou šťávu”. Chybí tam pan předseda Bartoš s tím samým pendrekem, kterým nás mlátili soudruzi před 32 lety o Palachově týdnu. To se jeho voličům úplně líbit nemusí,“ uvedl tehdy Kalousek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

