https://cz.sputniknews.com/20211003/nebojte-budete-stat-frontu-na-brambory-dalsi-kolo-k-traparne-umelcu-s-banany-16041461.html

„Nebojte, budete stát frontu na brambory.“ Další kolo k trapárně umělců s banány

„Nebojte, budete stát frontu na brambory.“ Další kolo k trapárně umělců s banány

Národ nenechal nit suchou na kampani umělecké fronty proti KSČM. Ta v rámci akce „Už nebudou“ apeluje na lidi, aby přišli volit a vyhodili tak komunisty z... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T17:51+0200

2021-10-03T17:51+0200

2021-10-03T17:51+0200

česko

volby

vojtěch filip

ksčm

politika

herec

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/821/00/8210082_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_495dffbcdaf0c5e3e8285206102d9636.jpg

„Kampaň jsme spustili proto, že KSČM považujeme za politickou stranu s temnou totalitní minulostí, od níž se nikdy plně nedistancovala. V minulých senátních volbách strana ztratila své pozice a nyní je velká šance, že neuspěje ani v parlamentních volbách. Byl by to ten správný dárek k letošnímu stoletému výročí jejího vzniku. Je důležité jít k volbám, chceme apelovat na všechny voliče, aby to pochopili a hodili svůj hlas některé z demokratických stran. Nevzdávejte se svého hlasu, pokud tak uděláte, může se stát, že dostanou prostor ti, jejichž vlivu na společnost se bojíme nejvíce - extrémní, populistické strany či hnutí s flexibilními hodnotami,” cituje portál Reflex Michala Gregoriniho ze spolku Dekomunizace.Podle jeho slov se k akci připojilo 16 osobností, s nimiž spolek natočil video s názvem: Už nikdy fronty na banány. Jeho aktéry jsou Iva Pazderková, Karel Kovář, David Černý, Patricie Pagáčová, Jitka Schneiderová, Zdeněk Suchý, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Jan Hájek, David Vávra, Josef Zýka, Jiří Macháček, Eva Salzmannová, Renáta Prokopová a Barbora Poláková.K akci se vyjádřil i herec Jiří Macháček. Zvonit klíči na náměstích nestačí, je třeba se komunistů „zbavit“ ve volbách, myslí si.„Hlavním cílem všech zúčastněných je motivovat občany k tomu, aby šli 8. či 9. října volit s vědomím toho, že na každém hlasu záleží. Jedině tak je totiž šance dostat komunisty z Parlamentu České republiky,” napsal na svých sociálních sítích o akci sám Reflex.ReakcePodobné akce nenechávají uživatele sociálních sítí chladnými. Mnoho z nich pro iniciativu nenašlo pochopení, což náležitě vyjádřili v komentářích.„Fakt trapárna, ty jejich banány ať si strčí kamsi,“ myslí si Simona Štašáková.Někteří poukázali na to, že podle jejich soudu jsou na české politické scéně lidé horší než současní komunisté pod vedením Vojtěcha Filipa.„Mno, jen paní Pekarová s Nespolu zařídí ještě horší diktát než komanči. A to komáry nesnáším,“ napsala Andrea Hufová Červik.„Hlupáci, po volbách budete žvanit jinak, pirátská banda atd. vám to ukáže, budete moc plakat,“ dodal uživatel Jarda Dalík.Podle dalších komentátorů máme před sebou období stání front na jiné produkty, které jsou českému národu daleko bližší než na banány.„Tak bude fronta na brka?“ dotázal se Jiří Pit Bungo.„Ale budou“Na aktivitu kulturní fronty proti komunistické straně reagovali sami komunisté. Ti natočili video, jehož hlavní poselství je právě opačné: Ale budou!Podle předvolebního modelu agentury STEM pro srpen letošního roku by komunisté získali ve volbách 5,8 % volebních hlasů. Pokud by takového volebního výsledku dosáhli i při samotných říjnových volbách, znamenalo by to, že by překročili nutnou 5% hranici a usedli by v poslaneckých lavicích.Podle předvolebního modelu agentury Kantar pro srpen by KSČM ve volbách získala rovných 5 % hlasů. Volby by přitom vyhrálo ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 27 % hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu by získaly po 21 % hlasů. Dále by se do Poslanecké sněmovny dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 10 % hlasů a Přísaha, ta by podle průzkumu dostala 6 % hlasů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211003/cnn-prima-news-predstavila-predvolebni-model-stem-bez-koalic-kdo-by-se-do-snemovny-nedostal-16040401.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/svoboda-a-necas-tvrdi-ze-vypukla-krouzkovaci-valka-pro-fialu-je-pry-predvolebni-koalice-rozcvicka-16040080.html

Karel Adam 16 jmen, a já myslel že jsou to chudáci nezaměstnaní, a oni to jsou prý osobnosti ..... 8

STEV.SEAGAL Ta kolabarantská a nenažraná "umělecká fronta" dostává peníze a granty od Sorose, elit EU a USA za výlety do těchto destinaci mají zdarma, ale že tady obyčejní a poctiví lidé práce živoří, jsou bez domova, nezaměstnaní a EU spekulanti na burze jim zvedli polatky kvůli eko výmyslům z 5% v roce 2018 na 60% v letošním roce a mastí si své kapsy jako tučné kočky je nezajímá. Hlavně když si žijou za své ubohé a debilní seriály o ničem nad poměry a postaví si na zahradě bazény za miliony korun a vily za 100 milionu korun. Herci jsou komedianti a jejich náplní je faleš, lži a přetvářka, kterou dávají na odiv v reklamách, šotech, debilních a ubohých seriálech a filmech. Poslal bych je všechny ty šmejdy a žrouty neužitečné makat v dolech, hutích, kadat hnůj, zametat cesty a makat tvrdě rukama a ne tlachat za statisíce a miliony v reklamách a filmech a brát peníze od mafiánu a korupčníku. Za komunistu jsme stáli fronty na banány a teď stojíme fronty na Úřadech práce a to ti komedianti neznají !!! 1

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, vojtěch filip, ksčm, politika, herec, parlamentní volby