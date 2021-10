https://cz.sputniknews.com/20211003/nyt-informovaly-o-kadrove-krizi-v-usa-kvuli-nord-streamu-2-16038819.html

NYT informovaly o „kádrové krizi“ v USA kvůli Nord Streamu 2

NYT informovaly o „kádrové krizi“ v USA kvůli Nord Streamu 2

Republikánský senátor Ted Cruz brání schválení 59 amerických velvyslanců ve snaze povzbudit americkou vládu k rozhodnějším akcím proti plynovodu Nord Stream 2... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Cruz není s to sám zablokovat jmenování diplomatů, ale také bez „jednomyslné shody“ má Senát věnovat projednání kandidátů dlouhé hodiny, což se jim ne vždy daří kvůli nabitému pracovnímu rozvrhu.Cruz je iniciátorem nejtvrdších opatření proti Nord Streamu 2. Je nespokojen s tím, že administrativa Joea Bidena zrušila omezení pro některé klíčové účastníky projektu, smířila se s jeho existencí, a nyní navrhuje se soustředit na minimalizaci negativních následků pro evropskou energetickou bezpečnost.Předseda zahraničního výboru Senátu Bob Menendez označil aktivity Cruze za „bezprecedentní“ a prohlásil, že neměl do činění s něčím podobným během své třicetileté práce. „Skutečně to podkopává národní bezpečnost. Vidíme… odložení všech jmenování bez výjimky, bez ohledu na to, mají-li vztah k aktuálním politickým otázkám,“ cituje NYT senátora.Cruz již má napodobovatele. Senátor republikán za stát Missouri Josh Hawley hrozí zablokováním všech jmenování v úřadu národní bezpečnosti, dokud ministr zahraničí Antony Blinken a šéf Pentagonu Lloyd Austin nepodají demisi a nepřiznají vinu z nepodařeného stažení vojsk z Afghánistánu, píše list.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků ročně. Výstavba byla ukončena na začátku září. Již letošní dodávky by mohly činit 5,6 miliardy kubíků.Sněmovna reprezentantů USA zařadila do návrhu obranného rozpočtu na rok 2022 bod, který zavazuje Bidena, aby zavedl sankce proti všem fyzickým a právnickým osobám bez výjimky, které se účastní výstavby nebo zabezpečení práce na Nord Streamu 2. Dokument schválený kongresmany má projednat Senát, a pak podepsat prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

