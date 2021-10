https://cz.sputniknews.com/20211003/pocet-zemrelych-pri-vybuchu-u-mesity-v-kabulu-vyrostl-na-12-16043690.html

Počet zemřelých při výbuchu u mešity v Kábulu vyrostl na 12

Počet zemřelých při výbuchu u mešity v Kábulu vyrostl na 12

V důsledku výbuchu u mešity Idrah v hlavním městě Afghánistánu vyrostl počet zemřelých na 12, informoval Sputnik zdroj v hnutí Tálibán. Dalších několik desítek... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle zdroje v hnutí Tálibán (v Rusku zakázán) bylo kromě 12 zemřelých zraněno dalších 32 lidí.Počty se ale mohou ještě změnit. Předtím se hovořilo o osmi zemřelých a dalších dvaceti zraněných. Mluvčí afghánského ministerstva vnitra hovořil o zadržení tří podezřelých.Místní média psala, že v momentě exploze probíhaly v mešitě modlitby za zemřelého. Tou měla být matka náměstka ministra kultury a informací dočasné afghánské vlády Zabiully Mudžahida. Zemřela před několika dny. Převzetí země Tálibánem Začátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila.V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu. Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

