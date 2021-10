https://cz.sputniknews.com/20211003/poslankyne-za-spd-k-fotbalu-jeste-ze-nemame-bilou-stolici-to-bychom-museli-jist-zivocisne-uhli-16043277.html

Poslankyně za SPD k fotbalu: Ještě, že nemáme bílou stolici, to bychom museli jíst živočišné uhlí

Skotský tým Rangers v Evropské lize podlehl české Spartě. Fotbalový zápas však byl doprovázen skandálem, v jehož centru stojí obvinění českých dětí v rasizmu... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Kontroverzím způsobem reagovala na celý incident i poslankyně za SPD Karla Maříková.Během zápasu na stadionu na Letné děti fandily hráčům o sto šest a pokřikovaly na hráče z týmu protivníka. Připomeňme, že zápas se odehrál bez účasti dospělého obecenstva. Britská média však pokřikování dětí připsala k rasizmu. Česká veřejnost, politici i samotné děti však uvádějí, že pokřikování nemělo rasistický podtext.K celému incidentu se na své sociální síti vyjádřila také poslankyně za SPD Karla Maříková.Téma rezonovalo i v komentářích pod jejím příspěvkem. Tak jak to vlastně je s tím rasismem? Existuje vůbec? Takhle reagovali uživatelé pod uvedeným příspěvkem poslankyně.„Až černý přestanou mluvit o rasismu, nebude rasismus žádný,“ míní jeden z uživatelů.„Pokud nedokážou vyhrát na hřišti, je to rasismus! A co tak zrušit šachy, když bílý vyhraje?“ ptá se další z uživatelů.Kontroverzní zápasVe čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil.Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.Kamarův právní zástupce po utkání obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Následně se k němu přidala i některá skotská média i samotný trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley dokonce označil Čechy na Twitteru za „zkažené ovoce“.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek na stém účtu na Twitteru uvedl, že si v této souvislosti předvolá britského velvyslance.Jeho iniciativu v této souvislosti podpořil i premiér Andrej Babiš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Konečně jsme se začali oddělovat od Západu. 1

ignác Lidi na Západě se opět ukázali jako totální ubožáci a konečně si toho všimli další lidi. 1

