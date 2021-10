https://cz.sputniknews.com/20211003/ruska-velvyslankyne-prozradila-kdo-stoji-za-vyhostenim-diplomatu-z-bulharska-16041302.html

Ruská velvyslankyně prozradila, kdo stojí za vyhoštěním diplomatů z Bulharska

Ruská velvyslankyně prozradila, kdo stojí za vyhoštěním diplomatů z Bulharska

Za iniciativou Sofie vyhostit diplomaty ze země stojí USA, ty si podle ní daly za úkol vytlačit Rusko ze všech oblastí bulharského života. Takovou informaci... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

„Myslím, že to není úplně nezávislý příběh, samozřejmě příběh Sofie. Kdo z Velkého bratra stojí za těmito vyhoštěními? Jsou to samozřejmě Američané, kteří si zřejmě dali za úkol vytlačit Rusko ze všech oblastí bulharského života,“ řekla.Podle jejího názoru se Washingtonu nepodaří tohoto cíle dosáhnout, protože obě země spojují duchovní pouta a společná historická minulost.Mitrofanovová však dodala, že je nepravděpodobné, že by země zašly tak daleko, aby zhoršily nebo přerušily diplomatické vztahy.Bulharsko v poslední době několikrát vyhostilo ruské diplomaty. Koncem března byli dva pracovníci velvyslanectví prohlášeni za personu non grata, na což Moskva reagovala recipročně. Koncem dubna Sofie prohlásila ruského asistenta vojenského atašé za personu non grata kvůli podezření, že Rusko vyhodilo do povětří sklady v Bulharsku.Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se úřady země rozhodly předstihnout Prahu, která v polovině dubna obvinila Moskvu z podílu na incidentu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014.Výbuch ve VrběticíchZ výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulaci s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

