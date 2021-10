https://cz.sputniknews.com/20211003/sandor-okomentoval-vztahy-mezi-ruskem-a-ceskem-trendem-je-s-ruskem-komunikovat-16038039.html

Šándor okomentoval vztahy mezi Ruskem a Českem: Trendem je s Ruskem komunikovat

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor v rozhovoru pro Parlamentní listy okomentoval, jak si počínala vláda z hlediska národní bezpečnosti a... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Na začátku rozhovoru se pustil Šándor do analyzování končící vlády Andreje Babiše z hlediska národní bezpečnosti. Uvedl, že v celé věci vidí několik momentů s tím, že ten první je zvládnutí pandemie covidu. Podle jeho slov se ukázalo, že místo dodržování zákona o krizovém řízení se premiér snažil získávat politické body a řešit to „ve své režii“.Konstatoval, že se ukázalo, jak nedostatečnými prostředky disponuje stát k všeobecné ochraně obyvatelstva. Uvedl, že začátky nebyly zvládnuté nejen na úrovni státu, ale i na úrovni některých samospráv. Podle něj měla vláda do řízení státu více vtáhnout opozici.Druhá věc, která se podle něj vládě nepovedla, byly akvizice ministerstva obrany. Třetí věc pak spor o nové jmenování ředitele Koudelky do čela BIS.Podle něj se kauza nepovedla, jelikož jsme nedokázali předložit jediný hmatatelný doklad, že se to stalo tak, jak tvrdíme. „Problém je, že my jsme nepochopili, jaký je trend v Evropě. Trendem je s Ruskem komunikovat, včetně obchodní výměny,“ vyjádřil svůj názor Šándor.Horší situaceCo se týče vztahů s Ruskem, podle Šándora by to bylo ještě horší při vládě současné opozice. „Dlouhodobé dopady této politické akce, obávám se, budou špatné. Rusko nám teď prodá jen to, co bude chtít, koupí od nás jen to, co bude chtít, a my budeme tahat za kratší konec provazu. Rusové tu zavřeli obchodní zastoupení; to samozřejmě bude mít zásadní dopad na obchodní vztahy,“ uvedl.Podle něj můžeme mít „nulové vztahy“ docela dlouho. Za naivní představu označil možnost, že by Rusko přišlo první s takzvaným prosíkem. „Premiér Babiš nedávno říkal na poradě velvyslanců, že ze strany Ruska není zájem o společnou debatu. Já se vlastně ani nedivím, že není,“ uvedl.Generál konstatoval, že je i otázkou, kdo dostaví Dukovany. Rusko bylo z tendru vyřazeno, a jak Šándor uvedl, on sám si nepamatuje, kdy Rusové použili proti Česku své energetické bohatství a vydírali nás přes něj.Podle Šándora by mělo Rusko i s námi jednat jako rovný s rovným a přestat být vážnou bezpečnostní hrozbou. V této souvislosti zmínil některé akce z Ruska, konkrétně hackerské útoky.A jak budou vypadat podle Šándora česko-ruské vztahy v příštím volebním období? „Osobně se domnívám, že pokud to nebude součást vztahů s EU nebo s NATO, tak ty vztahy mohou zůstat na nule. My budeme těmi, kteří na to budou doplácet. A může to zajít ještě dále, pokud budeme na těchto pozicích trvat a žádat Evropskou unii, aby nás v nich podpořila. To může vést ke zhoršení vztahů i s EU nebo s členskými státy, které evidentně mají zájem na dobrých vztazích s Ruskem,“ řekl.Zmínil, že vůbec nemá představu, co by tyto vztahy mezi oběma zeměmi mohlo zlepšit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

