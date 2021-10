https://cz.sputniknews.com/20211003/slovensky-ministr-hospodarstvi-sulik-netvarim-se-ze-kdyz-stoupnou-ceny-plynu-vsichni-zemrou-hlady-16042918.html

Slovenský ministr hospodářství Sulík: Netvářím se, že když stoupnou ceny plynu, všichni zemřou hlady

Slovenský ministr hospodářství Sulík: Netvářím se, že když stoupnou ceny plynu, všichni zemřou hlady

S ministrem financí SR Igorem Matovičem v budoucí vládě sedět nebude, partnera spíše vidí v Progresivním Slovensku. V pořadu V politice to uvedl předseda... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Sulík vítá, že prezidentka vstoupila do koaličně-opozičních procesů a parlamentní politiky osobními setkáními s premiérem, předsedou parlamentu a předsedy Hlasu a Směru. Ohledně politické kultury na Slovensku uvedl, že Igora Matoviče již přestal veřejně komentovat. To, že existuje pracovní skupina pro obnovu důvěry v právní stát, Sulík považuje za správné.Čaputová podle Pellegriniho nastavila ve své zprávě o stavu republiky kritický obraz i koalici. Myslí si, že její projev v parlamentu mohl být razantnější a méně diplomatický. Ministra vnitra Romana Mikulce označil za nejneschopnějšího ministra vnitra, kterého je potřeba vyměnit.„Spolupráci s Hlasem si opravdu neumím představit,“ řekl Sulík. Pellegrini uvedl, že jediná strana, kterou vyloučil z jakékoliv povolební spolupráce je Kotlebovci - ĽSNS. Pro SaS je přirozeným partnerem OĽaNO, ale Sulík v pořadu prohlásil, že v budoucí vládě s Igorem Matovičem sedět nebude. Sulík si jako partnera umí představit Progresivní Slovensko.„Netvařme se, že když stoupnou ceny plynu, zemřou všichni hladem,“ prohlásil Sulík. Pro domácnosti nejohroženější zvyšováním cen energií by vláda mohla zřídit speciální snížené tarify, řekl Sulík. Pellegrini by chtěl na snížení dopadů růstu cen energií na domácnosti využít zisky plynárenských podniků a Slovenské elektrizační přenosové soustavy, zkráceně SEPS.„Je možné, že vytvoříme tarif, který bude pro domácnosti, které jsou opravdu ohroženy energetickou chudobou,“ řekl Sulík. Podle ministra by se takto zvýhodněný tarif mohl dotknout desítek tisíc domácností. Ceny elektrické energie a plynu by se mohly v příštím roce zvýšit v rozmezí 15 až 20 %. Podle Sulíka v případě plynu půjde pouze o návrat k cenám roku 2020.Pellegrini vyčítal Sulíkovi, že situaci s cenami energií pro obyvatele neřešil dříve. Připomněl, že v roce 2019 přikázali Slovenskému plynárenskému průmyslu, aby nezvyšoval ceny pro domácnosti. Ministr to odmítl s tím, že první pracovní setkání k tomuto tématu měl již v srpnu a připomněl, že SPP v minulých letech vytvářel roční ztráty ve výši přibližně 100 milionů eur. Aktuální raketový růst cen plynu a elektřiny na burzách se podle Sulíka dotkne pouze malé části firem a dodavatelů energií, protože většina má podepsané dlouhodobé kontrakty na dodávky za příznivější ceny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

VB158 to není samo sebou někdo lidstvu škodí a pořádně je třeba se mít na pozoru a nevěřit pravicovým stranám jsou podplacené někým nebo hloupí nebo nevím tolik hrozeb a za sebou to je dle scénáře bych řekl kdo je strůjcem agenti vyhledat eliminovat i celé miliardářské podsvětí 2

Hantek Nejde jenom o plyn, bude dražšší i elektřina a to vše se promítne do všech výrobků a prostě všeho. Legrace to nebude! A to vše jen k vůli nekvalifikovaným a lidským hlupákům... 2

