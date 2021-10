https://cz.sputniknews.com/20211003/stepanek-si-nebere-servitky-jen-jsme-vytahli-hlavu-z-moskevske-rti-uz-nekteri-trci-z-te-bruselske-16039154.html

Štěpánek si nebere servítky: Jen jsme vytáhli hlavu z moskevské ř*ti, už někteří trčí z té bruselské

Štěpánek si nebere servítky: Jen jsme vytáhli hlavu z moskevské ř*ti, už někteří trčí z té bruselské

Hudebník a kandidát za Trikolóru Petr Štěpánek v rozhovoru pro Parlamentní listy prozradil, jaké má Trikolóra šance ve volbách, Piráty označil za „digitální... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T12:39+0200

2021-10-03T12:39+0200

2021-10-03T12:39+0200

volby

česká republika

petr štěpánek

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/07/10480741_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_b097e15a8f179015603e3a0c89c9dcc9.jpg

Štěpánek v rozhovoru reagoval na svůj dřívější příspěvek na Facebooku, kde psal, že „Česká televize ohrožuje regulérnost voleb“. Kandidát za Trikolóru si tímto způsobem totiž stěžoval, že ČT nezve stranu do svých debat. Ze strany České televize ale Štěpánek reakci nedostal.Jak však dodal, šéfku Trikolóry Zuzanu Majerovou Zahradníkovou jsme v debatě vidět nemohli, jelikož tu podle něj Česká televize opomíjí. Štěpánek dále vysvětlil, že do jiných debat je Majerová Zahradníková zvána.Štěpánek okomentoval i postoj médií v souvislosti s volbami. „V mnoha printech to funguje tak, že co si nezaplatíte, o tom nic nenapíšou. ČT funguje jako tiskový orgán a propagační centrála tzv. bruselské pětky (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN). Komerční televize naopak postupují docela vyváženě. Skoro se mi chce napsat veřejnoprávně. Navíc jejich dramaturgie je mnohem šmrncovnější,“ uvedl.V rozhovoru zazněl i citát předsedy občanských demokratů: „Patříme na Západ, ne na Východ.“ Podle Štěpánka jsme jen „vytáhli hlavu z moskevské ř*ti, už někteří trčí z té bruselské, berlínské či washingtonské a ještě na sebe matlají lubrikant, aby se zanořili co nejvíc“. Kromě toho se ptá, na který Západ chce Petr Fiala patřit. Protože ten, ke kterému jsme kdysi vzhlíželi, podle Štěpánka už neexistuje.Následně sdělil pár slov i k Pirátům. Ty označil za „digitální bolševiky“. Uvedl, že stále platí, že se poznává podle skutků, nikoliv slov. „A tak už víme, že názorově plastelínoví Starostové a nezávislí (STAN) se v předvolební koalici s Piráty definitivně odkopali, stejně jako už víme, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se k témuž teprve chystá. Rozdíl je pouze v tom, že do objetí s pirátskými novo-komunisty si chce padnout až po volbách,“ dodal.Závěrem sdělil svůj názor na šanci volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci. Volič by měl podle něj vzít rozum do hrsti. Česká politika potřebuje nutně skutečnou pravici v Poslanecké sněmovně, tvrdí.Parlamentní volby se budou konat 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211002/i-vy-mate-maslo-na-hlave-lide-pripomneli-fialovi-jak-ods-vytunelovala-zemi-16036797.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, česká republika, petr štěpánek, parlamentní volby