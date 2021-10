https://cz.sputniknews.com/20211003/vzdy-vedela-na-koho-se-prilepit-kolegyne-hany-hegerove-si-v-nove-knize-servitky-nebere-16039545.html

„Vždy věděla, na koho se přilepit.“ Kolegyně Hany Hegerové si v nové knize servítky nebere

„Vždy věděla, na koho se přilepit.“ Kolegyně Hany Hegerové si v nové knize servítky nebere

Kolegyně Hany Hegerové Maja Velšicová v nové knize o zesnulé zpěvačce vzpomíná na to, jak se s královnou českého šansonu poprvé setkaly. Servítky si při... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T20:59+0200

2021-10-03T20:59+0200

2021-10-03T20:59+0200

česko

česká republika

zpěvačka

vzpomínky

kniha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/13373944_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_6633eaeb433583ce044c9cec7b6e778d.jpg

Web Blesk.cz píše o úryvcích z knížky o Haně Hegerové, ve které vzpomíná na slavnou zpěvačku i její kolegyně Maja Velšicová. Ženy se společně poprvé setkaly, když Hana přišla na konkurs do bratislavské Tatra revue.Svým dalším vyjádřením si servítky rozhodně nebrala. „Vždy věděla, na koho se přilepit, kdo jí pomůže v kariéře. Od ní jsme se to měly všechny naučit!“Velšicová vzpomínala, že po pár letech se s Hegerem rozvedla a seznámila se s Jankem Roháčem, který z ní udělal hvězdu. Podle jejích slov potřebuje kažá umělkyně silnou osobnost, aby se to přeneslo i do jejího projevu a měla jistotu, že když půjde do Prahy, tak s sebou někoho bude mít.Hana HegerováHana Hegerová nazpívala stovky nestárnoucích písní, získala řadu ocenění. V roce 2002 ji prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy.Její život však rozhodně nebyl lehký. Kvůli problémům se srdcem se musela zříct milovaného baletu. Ztroskotalo její manželství s režisérem Daliborem Hegerem. Přežila také smrt své druhé lásky režiséra Jána Roháče, bohužel přišla i o dítě, které s ním čekala.Na přelomu 70. a 80. let se ocitla ve vězení, jelikož jí byla „prokázána“ zpronevěra. Její byt na Staroměstském náměstí shořel a ona tak přišla téměř o celý svůj majetek. Musela také podstoupit operaci kvůli nádoru, naštěstí nezhoubného.Zpívat prý začala proto, že potřebovala peníze. Její vystoupení však měla úspěch, a proto na sebe nabídky nenechaly dlouho čekat. Nejprve začala působit v Rokoku, zlomovým pro její kariéru však byl nástup do Semaforu, kde tehdy šéfovali Jiří Suchý a Jiří Šlitr. V té dobé se také objevila ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, kde se ocitla po boku Karla Gotta a Waldemara Matušky.Šansoniérka Hana Hegerová měla delší dobu zdravotní potíže, kvůli kterým se nebyla schopna pohybovat bez berlí. Kvůli svému zdravotnímu stavu se před lety rozhodla ukončit svoji hudební kariéru. Hana Hegerová nazpívala nezapomenutelné hity Zhasněte lampiony, Čerešně nebo Co mi dáš.Dne 23. března zasáhla celé Česko smutná zpráva, zpěvačka zemřela ve věku 89 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210323/odesla-ceska-edith-piafova--znama-zpevacka-a-herecka-hana-hegerova-jak-na-ni-vzpomina-petr-hannig-13371803.html

Červenáček Sňatky z rozumu budou frčet stále. Zvláště, když nám vláda ordinuje zdražování a roztáčí se inflační spirála. Lepší sňatek z rozumu, než být duševní germánosocka jako maniodepresivista K. Olinka ? 🐸🐸🐸🐸 1

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, zpěvačka, vzpomínky, kniha