Welt: Evropská unie chce založit na Ukrajině vojenskou misi

Welt: Evropská unie chce založit na Ukrajině vojenskou misi

03.10.2021

Mise bude mít název EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, vojenská poradní a výcviková mise EU na Ukrajině).Podle údajů listu se v evropském zahraničněpolitickém úřadu domnívají, že by podobná mise byla „projevem solidarity s Ukrajinou“ s ohledem na údajnou „vojenskou aktivitu“ Ruska v blízkosti ukrajinské hranice, a také kvůli situaci s Krymem.V dokumentu se praví také o jiných způsobech, s jejichž pomocí by mohla EU přispět ke zvýšení vojenského potenciálu ukrajinské armády. Jde o rozšíření poradní mise EU pro reformu ukrajinské občanské bezpečnosti, jež existuje od roku 2014, píše list.V příspěvku se zdůrazňuje, že o založení výcvikové mise požádali koncem července ministři zahraničí a obrany Ukrajiny, kteří zaslali „konfidenční dopis“ hlavě diplomacie EU Josepu Borrellovi.Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršily kvůli situaci na Donbasu, kde Kyjev zahájil v roce 2014 vojenskou operaci proti neuznaným LLR a DLR, a kolem Krymu, který se znovu sjednotil s Ruskem po referendu na poloostrově. Ukrajinská vláda a západní státy nejednou obvinily Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny. V Moskvě popřeli všechna obvinění a prohlásili, že se Rusko neúčastní vnitřního ukrajinského konfliktu, a že otázka Krymu je vyřešena definitivně.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době znepokojení ohledně údajného posílení „agresivních akcí“ ze strany Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Moskva přesunuje své vojáky v hranicích vlastního území podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemá nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin s léčenou maniodepresivitou, nejčastěji vystupující jako Kosmo Olin nebo matematické značky, v tom mám jasno: Mise je to tzv Orgánová, shromažďující orgány ukrajinských vojáků. Byznys je byznys. Už léta tam za podivných okolností umírají lehce ztranění ukrajinští vojáci. Zisk jde do kapsy Američanům. Spojenectví v praxi. 5

Lumir Balvin O duševním, morálním úpadku politické mafie ve Feministických diktatúrách svědčí i to, že šíří hloupost, že USSA vojáci ma území loutkových státu na hranicích s Ruskem jsou mírotvorci, a vojáci Ruska na Ruském území jsou agresoři. Nebezpečné je, že lidem ve feministických diktatúrách každou generaci znižují IQ o 7 bodu a tyto zdegenerované mozky tuto hloupost berou jako špongie špinavou vodu... 4

