Začíná v TOP 09 předvolební panika? Pekarová Adamová slibuje důchodcům peníze

Předsedkyně TOP 09 v rozhovoru pro Novinky uvedla, že její strana hodlá trvat na zaručeném důchodu, který by dosahoval až 13 korun. Současně s tím je prý nutné... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

„Už dnes je v zákoně, že hranice věku je 65 let a každých pět let by se to mělo přehodnotit. Ale aby penze mohly dál růst, tak se musíme důchodovým věkem určitě zabývat. A také hledat další rozpočtové zdroje. Musíme motivovat lidi v produktivním věku, aby co nejvíce sami spořili na vlastní důchod. Prosazujeme zaručený důchod ve výši asi jedné třetiny průměrné mzdy, což by mohlo být 12 až 13 tisíc korun,” cituje portál předsedkyni strany.Adamová v rozhovoru dále zmínila, že pokud by se její straně podařilo účastnit se po volbách vlády, tak by trvala na diskuzi o důchodové reformě. Jedním ze způsobů, jak získat peníze na důchody, je prý zvýhodnit práci lidí, kteří sice mohou odejít do důchodu, ale zůstávají v práci.„Navrhujeme také, aby měl každý možnost přesunout jedno procento ze svých odvodů na svého rodiče. Chceme také zavést dobrovolný společný vyměřovací základ pro výpočet důchodů u manželů,“ řekla v rozhovoru na téma dalších opatření předsedkyně TOP 09.Klíčové údajně je, aby na toto téma došlo ke shodě napříč politickým spektrem. Chce prý zabránit tomu, aby se na tématu důchodu „honily politické body“.Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky také zaútočila na předsedu vlády Andreje Babiše. Označila ho za „kmotra všech kmotrů“.„Lidé mi často říkají, že za Babiše zmizeli z politiky kmotři a že to je přece dobře. Tak se jim snažím vysvětlit, že on je kmotr kmotrů a už nepotřebuje žádnou spojku, protože si podmanil celou státní správu a využívá ji ve svůj prospěch,“ myslí si.„Otravná chamraď“K volbám a předvolením koalicím, konkrétně ke koalici Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, se na svých sociálních sítích vyjádřil mimo jiné i politický aktivista a entomolog Martin Konvička.„Na margo voleb tolik, že Spolu pokládám za ještě otravnější chamraď než Piráty. Piráti jsou sice hujeři, ale aspoň v nižším ranku voličstva najdeme naivní idealisty, zmatené protestní hlasy, adolescentní vzpouru proti „dědkům“ a podobné jevy. Částečně je omlouvá zoufalá nevzdělanost a intelektuální lenost,“ prohlásil na svém Facebooku.Politiky z koalice Spolu přitom Martin Konvička označuje za „oportunisty“, kterým úřadující premiér Andrej Babiš vadí, protože sami nemohou sedět „u lizu“.„Spolu jsou čistokrevní oportunisti. Jsou to strany „lepšolidí“, kteří jsou ochotni zradit vlastního zakladatele (ODS), vlastní zem (TOP 09) a dokonce i Pánaboha (lidovci), jen aby si své dosavadní prebendy uchovali. Typy, které lezou do zadku bruseli, neb Brusel je čím bývala Moskva, a lezli by do něj Moskvě, kdyby se karty obrátily (viz lidovci). Čerta jim záleží na sebemenších ideálech, ať protestních nebo konstruktivních. Na Babišově režimu jim vadí jen to, že nejsou tak u lizu, jako byli zvyklí. Politiku by dělali stejnou, nebo horší, než Babiš,“ dodal politický aktivista na konto předvolební koalice Spolu.„Sami by nevyžili“Rozhovoru Markéty Pekarové Adamové pro Novinky si všimla také poslankyně SPD Karla Maříková. Ta se na sociálních sítích tázala, zdali předsedkyně TOP 09 někdy zkoušela ze slibovaných 13 tisíc korun žít a platit z těchto peněz nájem.„Zkoušela Pekarová někdy žít z 13000 a platit nájem? Dokud SPD nepřišlo s návrhem, aby minimální důchod byl roven minimální mzdě, tak SPOLU o ničem takovém ani nemluvilo. Teď přichází s částkou 13000, ze které by sami nevyžili,“ napsala poslankyně na svých sociálních sítích.Volby jsou v České republice naplánovány na 8. a 9. října. Favoritem voleb je hnutí ANO úřadujícího předsedy vlády Andreje Babiše. V předvolebních průzkumech se koalice Spolu stabilně nachází na druhém místě. Na třetím místě se pak, rovněž stabilně, nachází koalice Pirátů a STANu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

