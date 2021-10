https://cz.sputniknews.com/20211003/zelenskyj-okomentoval-zadrzeni-saakasviliho-v-gruzii-16039351.html

Zelenskyj okomentoval zadržení Saakašviliho v Gruzii

Zelenskyj okomentoval zadržení Saakašviliho v Gruzii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že hodlá osobně a přes ukrajinské úřady usilovat o návrat ukrajinského občana a bývalého gruzínského... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T12:06+0200

2021-10-03T12:06+0200

2021-10-03T12:06+0200

svět

ukrajina

michail saakašvili

návrat

volodymyr zelenskyj

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15371886_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353280caf53c41da8272c63f33c3016a.jpg

V pátek informoval gruzínský premiér Irakli Garibašvili, že Saakašvili byl zadržen v Gruzii. Předtím bývalý prezident mluvil o tom, že se hodlá vrátit do vlasti před říjnovými volbami do orgánů místní samosprávy, v Gruzii po něm bylo vyhlášeno vnitrostátní pátrání, je obviněn z několika trestných činů. Zástupci gruzínské vlády nejednou prohlásili, že bude zadržen hned po překročení hranice.Saakašvili byl v Gruzii odsouzen v nepřítomnosti ve věci vraždy bankéře Sandra Girgvlianiho a zbití poslance Valerije Gelašviliho. V prvním případě byl odsouzen ke třem rokům odnětí svobody, v druhém k šesti. Saakašvili také figuruje ve věci rozehnání opozičního mítinku 7. listopadu 2007, ve věci pogromu v televizní společnosti Imedi, a ve věci zpronevěry prostředků ze státního rozpočtu. Tyto případy projednávají soudy, rozsudky zatím nebyly vyneseny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/v-gruzii-byl-zadrzen-byvaly-prezident-michail-saakasvili-16028589.html

me2d44

No, vrátit se někam, kde vím, že na mne čeká zatykač, už to napovídá cosi o inteligenci (chtěl jsem to napsat s "y", ale Šimša by to nepochopil - jako mnohé). Za nejhorší prohřešek politika považuji zradu vlastního národa - a té se vlastně Saakašvili dopustil ve velkém. Ještě ho chce někdo obhajovat?

292