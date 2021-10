https://cz.sputniknews.com/20211004/autor-karikatur-proroka-mohameda-zahynul-pri-autonehode-16050489.html

Autor karikatur proroka Mohameda zahynul při autonehodě

Autor karikatur proroka Mohameda zahynul při autonehodě

Výtvarník a autor karikatur proroka Mohameda Lars Vilks zemřel při dopravní nehodě na jihu Švédska a spolu s ním zemřeli i dva policisté, kteří ho hlídali... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T14:39+0200

2021-10-04T14:39+0200

2021-10-04T14:39+0200

svět

nehoda

karikatury

dopravní nehoda

smrt

tragická smrt

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/16050418_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bca17b476e150ae9afd9bc54b1cd20d1.jpg

Nehoda se stala v neděli odpoledne na silnici E4 u města Markaryd. Auto, v němž umělec jel, se srazilo s nákladním vozem, přičemž obě vozidla začala hořet. Místní policejní mluvčí vyloučil, že by se jednalo o následek úmyslného činu.Šéfka regionální policie Carina Perssonová označila incident, při němž zemřela „osoba pod ochranou a dva kolegové“, za „strašně smutný“.Lars Vilks se objevil ve švédských médiích poté, co švédské noviny Nerikes Allehanda koncem léta 2007 zveřejnily jeho karikaturu proroka Mohameda. Po tomto zveřejnění byl Lars Vilks pod policejní ochrankou, protože mu začalo být vyhrožováno.Situace kolem Larse Vilkse připomíná skandál, který vypukl po zveřejnění karikatur proroka Mohameda jiným umělcem v dánských novinách Jyllands-Posten v roce 2005, což vyvolalo vlnu protestů v muslimském světě.Případ ve FranciiCo se týče karikatur, připomeňme, případ z loňského orku, kdy v obci Conflans-Sainte-Honorine ve Francii uřízl útočník hlavu učiteli dějepisu Samueli Patymu. K vraždě došlo u školy, v níž učil. V průběhu vyučovacích hodin, na nichž se projednávalo téma svobody slova, ukazoval učitel karikatury proroka Mohameda.V průběhu národního smutečního rozloučení s učitelem francouzský prezident Macron prohlásil, že Francie bude i nadále hájit svobodu slova a nevzdá se karikatur. Zároveň zmínil, že islámské vyznání se všude nachází v krizi. Poté se na zdech několika administrativních budov ve Francii objevily videoprojekce karikatur proroka Mohameda.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20201031/macron-okomentoval-reakci-muslimu-na-jeho-slova-o-karikaturach-12731519.html

Jsem nadšený, že mohu napsat toto svědectví o tom, jak jsem se vyléčil ze svého herpes viru. Hledal jsem na internetu nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout svého uzdravení. A mám komentáře od lidí o Dr. Nelsona léčila různé viry. Nikdy jsem si ale nemyslel, že bych měl nějaké pochybnosti, ale chtěl jsem to zkusit, kontaktoval jsem ho prostřednictvím jeho čísla WhatsApp a on mě ujistil, že mě vyléčí přírodní bylinnou kúrou. Moje zkušenost s ním byla fantastická, poslal mi bylinné léky a dal mi pokyny. Po aplikaci mě požádal o lékařské vyšetření po 22 dnech [3 týdnů] používání. Souhlasil jsem s ním. K mému překvapení byl můj výsledek negativní, jsem opravdu rád, že jsem vyléčen z viru herpesu a že jsem zdravý, před několika dny jsem udělal další test a můžete ho získat také prostřednictvím WhatsApp +14436204203, Emaildrnelsaliu10@gmail.com

Ykcenaj Naj

Víra je boží pojetí myšlení a pošklebování se věřícím, kteří neubližují a jen věří ve svého proroka a boha svého tak je odporné- je to zásah a zesměšnění víry a to by se trpět nemělo a nemělo by se politizovat- proč se k víře a jeho pojetí vyjadřují politici -ti mají patent snad na vše - karma je zdarma a doběhne každého a to nepřeji nikomu žádné zlo ale tolerance ....

0