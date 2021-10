https://cz.sputniknews.com/20211004/benesova-ma-na-kauzu-pandora-papers-svuj-nazor-preference-ano-sly-nahoru-takze-se-musi-srazit-16050221.html

Benešová má na kauzu Pandora Papers svůj názor: Preference ANO šly nahoru, takže se musí srazit

Benešová má na kauzu Pandora Papers svůj názor: Preference ANO šly nahoru, takže se musí srazit

Celou Českou republikou momentálně rezonuje kauza Pandora Papers. Podle té si měl totiž premiér Babiš přes své offshorové firmy poslat 400 milionů korun, za... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T18:08+0200

2021-10-04T18:08+0200

2021-10-04T18:08+0200

česko

volby

andrej babiš

reakce

kauza

parlamentní volby

marie benešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1049/50/10495046_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_209a0a3cb4bfdd22b10c8156cf0e666f.jpg

„Tady už je taková tradice pět šest dní před volbami vypustit nějaký dělbuch typu Kubiceho zpráva. Preference ANO šly hodně nahoru, takže se musí srazit, takže přišla náhle tato kauza. Vůbec se tomu nedivím, lidi už to otravuje. Myslím si, že už tomu ani nevěří,“ uvedla k věci Benešová.Podle jejích slov není ministerstvo spravedlnosti orgán, který to bude zkoumat, nejsou totiž podle ní přestupkový orgán. „Měli by to zkoumat jiní. Ten, kdo to objevil, by měl podat řádné trestní oznámení a mělo by se to šetřit jako každá jiná věc,“ dodala.Kauza Pandora PapersPodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.„Andrej Babiš, český premiér a miliardář, je pod tlakem, aby vysvětlil existenci spletité offshorové struktury, kterou použil pro financování svého nákupu zámečku za 13 milionů liber v jižní Francii,“ píše The Guardian.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babišova reakceSám Andrej Babiš po zveřejnění zprávy reagoval, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. „Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby,“ uvedl Babiš s tím, že jde o případ starý dvanáct let.Čeští politici mají však zřejmě jiný názor. Požadují totiž, aby premiér doložil, že prostředky řádně zdanil a uvedl je ve svém daňovém přiznání.Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala, že se bude informacemi ohledně Pandora Papers a Babiše zabývat. Bude jednat i ohledně dalších Čechů, jejichž jména se v uniklých dokumentech podle novinářů objevila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211004/predvolebni-debata-babis-varoval-pred-spojenim-spolu-s-neomarxisty-piraty-16047080.html

ignác Babiše bych třeba ani nevolil. Jediné proč budu muset, je existence naší opozice. Já vlastně nebudu volit Babiše ale volbou Babiše budu nevolit tu pekelnou opozici. 3

ignác Snaha opičí opozice už jen preference ANO zvyšuje. I Zeman si vzal volno. Normálně musí něco vypustit z pusy, aby rozhýkal havlisty k agresivitě a tak mobilizoval Babišovy voliče. Teď ani nemusí, havlisti to za něj dělají sami. Škoda jen, že si to Babiš kazí sám, když i jeho vláda to vede k ekototalitě a k špatným mezinárodním vztahům. 3

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, andrej babiš, reakce, kauza, parlamentní volby, marie benešová