„Do kočáru i do vozu.“ Peštová se předvedla, jak práce šlechtí

Česká supermodelka Daniela Peštová se předvedla při těžké práci. Na svém instagramovém účtu zveřejnila fotografii, kterou chtěla dokázat, že nepatří jen... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

„I do vozu i do kočáru, nebo i do autobusu i do mercedesu,“ svědčí jedna ze sledujících.Někteří psali, že by se na to chtěli kouknout, jak Peštová maká.„Tak to bych chtěl vidět, jak maká, ta póza,“ uvádí další sledující.Někteří si však neodpustili malé rýpnutí.„Ale s tím kolečkem ti to taky sekne,“ míní jeden ze sledujících.„Máš na to řidičák?“ ptá se další.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 no. celá faj dunevejová.. 0

cepo Pani Pestova je elegantna dama , ale ako sa k nej dostal ten krpan Habera , nie je jasne ... 0

2

