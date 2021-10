https://cz.sputniknews.com/20211004/evropska-komise-se-vyjadrila-k-pandora-papers-konkretni-pripady-vsak-nekomentovala-16051023.html

Evropská komise se vyjádřila k Pandora Papers. Konkrétní případy však nekomentovala



Evropská komise vystupuje za transparentnost ohledně daňových otázek a mezinárodního boje s daňovými úniky. Na brífinku v Bruselu se o tom zmínil představitel... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Vysvětlil, že v Evropské unii se hodně dělá v této oblasti, ale je potřeba dělat více. Zástupci Evropské komise však odmítli komentovat konkrétní případy, které se uvádějí ve vyšetřování, včetně případu českého premiéra Andreje Babiše.Kauza BabišePodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti. O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů eur do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Jourová a Lejnová mají asi z Babiše strach, že by mohl nakonec provádět CZexit, když mu budou šlapat na paty. Což by bylo pro Brusel a Německo velká ztráta, když by jim ta levná koloniální česká pracovní montovna takto odpadla. Na druhou stranu by se ale i ten vládní kapitalistický StBák otrokář Babiš.sk sám poškodil, protože by v Evropě kvůli sankcím už nemohl levně prodávat a mastit si na úkor Čechů kapsy.. 🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 59

❌➗➖➕ Alespoň máme teď na YouTubu, (kde Babiš a Zemam nemají žádný vliv), pěkné video: "spZarspHwNg", kde si můžeme udělat správný obraz, jak si Babiš sám sobě půjčuje černé peníze a takto podvodně přes offshor (daňové oázy) "legalizuje" jeho nezdaněné příjmy. Jakož i průkazně porušil právní povinost platit daně a ohlásit a přiznat všechny jeho příjmy a "majetek", jako to i ostatní vládní příslušníci a poslanci musí po pravdě přiznat a ohlásit.. Babiš je prakticky už teď vyřízený, protože tenhle další skandál nemůže nijak vyvrátit a ututlat, což je každému právníkovi jasné.. Je jenom otázka, jestli se i Zeman ztrapňí a bude chtít Babiše omilostnit, protože to je pak už opravdu důvod k národní revoluci a každopádně k odsazení Zemana.. 🤩🤩🇨🇿👎👎👎🤮🚾🚾 43

