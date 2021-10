https://cz.sputniknews.com/20211004/filip-vzkazal-pekarove-opsat-zaruceny-duchod-z-programu-kscm-to-je-vrchol-sprostosti-a-ubohosti-16051823.html

Filip vzkázal Pekarové: Opsat zaručený důchod z programu KSČM, to je vrchol sprostosti a ubohosti

Předseda KSČM Vojtěch Filip se pořádně obul do předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a obvinil ji z toho, že opsala program KSČM, týkající se bodu o... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Svůj příspěvek na sociální síti Filip začal slovy: „Že se nestydíte, paní Pekarová.“Dále si však zavzpomínal na další případy falešné politiky tohoto uskupení. Vojtěch Filip v této souvislosti uvedl případ z letošního února, kdy komunisté nepodpořili další prodloužení nouzového stavu. „A do té doby ke všemu kritická dnešní koalice SPOLU – včetně TOP 09 – se najednou zalkla zodpovědnosti a srabácky prchla z bojiště. Štěkat SPOLU zpoza rohu, to je její a jejich program. Vzpomínáte?“ uvádí Filip dál.Podle něj tehdy vláda dělala všechno možné, aby zvládla pandemii, a oni ji kritizovali, že vláda dělá všechno špatně, ale oni by všechno dělali lépe.Zdůraznil, že situace se opět opakuje. Komunisté mají přesně spočítané, na kolik by zaručené důchody přišly a kde na ně vzít.„Je mně z vás na zvracení,“ dodává na závěr.Pekarová Adamová a slíbené důchodyPředsedkyně TOP 09 v rozhovoru pro Novinky uvedla, že její strana hodlá trvat na zaručeném důchodu, který by dosahoval až 13 tisíc korun. Současně s tím je prý nutné zabývat se důchodovým věkem.„Už dnes je v zákoně, že hranice věku je 65 let a každých pět let by se to mělo přehodnotit. Ale aby penze mohly dál růst, tak se musíme důchodovým věkem určitě zabývat. A také hledat další rozpočtové zdroje. Musíme motivovat lidi v produktivním věku, aby co nejvíce sami spořili na vlastní důchod. Prosazujeme zaručený důchod ve výši asi jedné třetiny průměrné mzdy, což by mohlo být 12 až 13 tisíc korun,” uvedla Pekarová Adamová.Adamová v rozhovoru dále zmínila, že pokud by se její straně podařilo účastnit se po volbách vlády, tak by trvala na diskuzi o důchodové reformě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček No tak si spletla papír A s papírem B ... Můj táta o blbcích říkal: h..no jako fík, jen když to křupne. 🐸🐸🐸🐸 1

1

