Flákanec? Volný blok se chce rvát za lidi

Volný blok probudil ze spánku českou politickou scénu. A přidal do slovníku nové slovo - flákanec. O co straně ve skutečnosti jde? 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Volný blok se profiluje jako vlastenecký a euroskeptický. Vymezuje se proti západnímu progresivismu, zamýšlí vystoupit z Evropské unie i z NATO, obnovit hraniční kontroly, zrušit kraje a revidovat financování neziskových organizací. Kritizuje dosavadní přístup ke koronavirové pandemii.Předsedkyní je paní Jana Volfová, ve stávající Sněmovně stranu zastupují poslanci původně zvolení za SPD Marian Bojko a Lubomír Volný. Pan poslanec Volný je volebním lídrem strany a také nejvýraznější osobností strany. Svým autentickým postojem se bez zveličení stal jedním ze symbolů letošních voleb do Poslanecké sněmovny.Neobvyklé je, že Volný blok pro svou prezentaci a komunikaci se svými stoupenci používá ruský komunikátor Telegram. Je to asi nejpopulárnější český politický kanál na Telegramu.Sputnik o Volném bloku hovořil s předsedkyní paní Janou Volfovou.Flákanec. Tak je označován pan poslanec Lubomír Volný. Neuráží vás to, když tak označují volebního lídra Volného bloku?Jana Volfová: Ne neuráží, je to jistý identifikační znak, který nám spadl tak trochu z nebe. A pro nás je to i důkaz, že se pan poslanec chce opravdu, v tom nejlepším slova smyslu, rvát za lidi. Stejně tak jako celý Volný blok.Volič má často problém se vyznat ve volebních lístcích. Čím se Volný blok liší od ostatních politických stran?Lístcích asi ne, tam máme jasně číslo 3, ale v programech, ty jsou často podobné. My ale jako jediní např. již nyní říkáme, kde chceme ušetřit peníze. Jak zrušíme 30 % úřednických míst a celé krajské úřady. To si nikdo před volbami nedovolí, bojí se přijít o hlasy. My ale hrajeme s voliči na rovinu. A hlavně už teď za ně naši poslanci ve Sněmovně bojují a naši lídři pro ně pracují. Nečekáme až po volbách.Kdo je podle vás typický volič vašeho bloku?Náš volič je normální člověk, který si váží života, chce svobodu a právo rozhodovat se sám za sebe a svoji rodinu. Umí se o sebe postarat. Prostě od kominíka po univerzitního profesora. A co je zajímavé, hlásí se nám opravdu hodně lidí, kteří buď nikdy, nebo již dlouho nebyli volit.Bylo pro nás překvapení, že Volný blok je na komunikátoru Telegram. Máte tam skoro osm tisíc sledujících. Proč jste vsadili právě na Telegram? Kvůli facebookové cenzuře?Poté, co Facebook zrušil stránku Lubomíra Volného s denním dosahem přes milión lidí, jsme si uvědomili, že cenzura nás bude dusit a pronásledovat. A tak jsme přešli na Telegram, kde můžeme svobodně vyjadřovat své názory.Jak je možné, že v 21. století cenzura opět brání volné politické soutěži?Protože jsme to dopustili. Podlehli jsme té salámové metodě, která nám kousek po kousku ukrajovala právo svobodně říkat své názory. Teď nastal čas se proti tomu vzbouřit a svoji svobodu projevu si vzít zpět.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

