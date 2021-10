Hon na Babiše. Politici ho vyzývají, ať doloží zdanění prostředků na nemovitosti ve Francii

https://cz.sputniknews.com/20211004/hon-na-babise-politici-ho-vyzyvaji-at-dolozi-zdaneni-prostredku-na-nemovitosti-ve-francii-16046513.html

Andrej Babiš po zveřejnění zprávy reagoval, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. „Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby,“ uvedl Babiš s tím, že jde o případ starý dvanáct let.Česká politická scéna reaguje na nové informace na sociálních sítích a žádá, aby premiér Babiš doložil, že prostředky na nákup nemovitostí byly řádně zdaněny a uvedl je ve svém daňovém přiznání.Jan Hamáček zase doufá, že Babiš všechny své majetky uvedl v majetkovém přiznání a nekáže v Česku pít vodu a pije víno v daňových rájích.Podle Markéty Pekarové Adamové se Babiš chce vyhnout vězení, podle ní tak klidně spálí Česko a sám bude žít na Francouzské riviéře.Vít Rakušan zase vyzývá, aby lidé ve volbách hlasovali tak, že si Andrej Babiš bude moci užít svůj zámeček.Situaci okomentoval také Ivan Bartoš, podle kterého Babiš Česko vyždímal jako kus hadru a chystá si únikový plán.Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček však na Facebooku kontruje a píše, že podivné zjištění o Babišovi naznačuje, že si mocenské síly v zahraničí nepřejí vládu, která hájí suverenitu země. Podle něj tak Česko čelí páté koloně.Kauza BabišePodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.„Andrej Babiš, český premiér a miliardář, je pod tlakem, aby vysvětlil existenci spletité offshorové struktury, kterou použil pro financování svého nákupu zámečku za 13 milionů liber v jižní Francii,“ píše The Guardian.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 Volby nejsou o sympatiích k Babišovi, ale o hrůze, která by nastala, pokud by se k vládě dostala ods, či top09. Obě strany naprosto zdecimovaly tuto republiku a její obyvatele. Nikdo to nechce. Nemluvím o těch, kteří chlemtají u koryt a ještě kvičí, že mají málo.. 7

Genadij . Volič pana Babiše v žádném případě nejsem. Ale udivuje mě trapná štvanice trvající už celých 10 let. Nýmandi neschopné krysy bažící jen po moci a po korytech mají Babiše jako hlavní cíl svých nenávistných útoků. Nýmandi, kteří za celý svůj bídný a ubohý život vůbec nic nedokázali, mimo oblbování voličů, spíše ovcí, aby jim ve volbách daly hlas a oni mohli dělat chytráky a chrochtat u koryt. Tak takovýhle lidský odpad nám tady bude moralizovat. Ať je Babiš, jaký chce, a mně určitě sympatický není, dokázal, že něco umí. 5

