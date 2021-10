https://cz.sputniknews.com/20211004/kamara-by-zazil-stejnou-reakci-i-kdyby-byl-cech-jako-poleno-hampl-k-rasismu-v-cr-a-britanii--16049445.html

Kamara by zažil stejnou reakci, i kdyby byl Čech jako poleno. Hampl k rasismu v ČR a Británii

Fotbalové utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers pohnulo česko-britskou diplomacií. Britská média označila chování dětského publika bučícího na fotbalistu Glena... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

V podobném duchu by děti reagovaly i na jakéhokoliv českého hráče. Rasismus v dětech, které citlivě vnímají nespravedlivost, mohou vyvolat spíše britská média ospravedlňující chování fotbalisty Kamary, domnívá se sociolog.Zápas Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotským Glasgow Rangers minulý čtvrtek na Letné sledovalo 10 tisíc školáků. Kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem se mělo utkání odehrát před prázdnými tribunami, ale nakonec UEFA udělala výjimku pro děti od šesti do 14 let s doprovodem. Ty však na finského záložníka Rangers tmavé pleti Glena Kamaru při kontaktu s míčem opakovaně bučely.Britská média obvinila děti z rasismu, k tomuto názoru se přidal také trenér skotského klubu Steven Gerrard. Na jejich konto zazněly i urážky, proti kterým se postavili politici, včetně premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka.Dnes odpoledne se ministr zahraničí Jakub Kulhánek sešel s britským velvyslancem v Praze Nickem Archerem, aby vyslovil nesouhlas s urážkami vůči českým dětem na internetu. Po setkání uvedl, že po Skotské fotbalové asociaci požaduje omluvu nebo distancování se od poradce pro rovnoprávnost a diverzitu Marvina Bartleyho, který české děti označil za „zkažené ovoce“. Právník Glena Kamary dříve odsoudil reakci českého ministerstva zahraničí a naopak poukázal, že česká vláda by měla řešit „hluboce zakořeněný rasismus, který existuje v jejím státě“. Ovšem vnímání rasismu jako takového a jeho povaha se v České republice a západních státech značně liší. Incident a reakci na něho posoudil sociolog a publicista Petr Hampl. Odhalil také společenské rozdíly v jevu rasismu mezi oběma státy.Čím lze vysvětlit chování dětí?Petr Hampl: Není na tom nic divného. Děti v tom věku vnímají jakoukoliv skutečnou či domnělou nespravedlnost velmi palčivě. Zároveň mají sklon být agresivní. A k tomu ještě davové chování. Nemohli bychom se divit, kdyby to bylo mnohem horší.Nezapomínejme, že Glen Kamara je v českých zemích velmi známý a že je všeobecně vnímán jako sketa a bezcharakterní padouch, který svým lhaním a intrikováním poškodil české fotbalisty. Jakou jinou reakci mohl čekat?Britská média ve vystupování dětí během zápasu viděla rasismus. Souhlasíte s tímto názorem? Co si myslíte o reakci britského publika?Absolutně ne. Glen Kamara by se setkal se stejnou reakcí, i kdyby to byl Čech jako poleno. Děti nereagovaly na jeho barvu kůže. Reagovaly na jeho extrémně amorální jednání.Není to první rasistický skandál spojený s českým fotbalovým klubem. Existuje podle Vás v České republice problém s rasismem?V českých zemích rozhodně neexistuje žádný problém s rasismem. Nějaký rasismus tu existuje, stejně jako všude na světě. Jen naprosto výjimečně ale vede k násilí - ať už Romů vůči „bílým“ nebo naopak. Do budoucna se tu rýsuje migrační násilí - zejména proto, že české soudy odmítají násilné činy migrantů přiměřeně trestat. Ale ani tady ještě nemůžeme mluvit o masové záležitosti.Proti Velké Británii tu nicméně jeden rozdíl je. Velká Británie je mnohem rasističtější než Česká republika, tamní rasismus se ovšem projevuje převážně mezi elitními příslušníky vyšší třídy, mezi nejbohatšími a nejvzdělanějšími lidmi. Takový rasismus je většinou chválen a je pokládán za něco velmi pozitivního. Rasismus v českých zemích se týká spíš problémových a vyloučených lokalit a dotýká se spíše těch nejchudších a lidí v nejrůznějších problémech.Proč se vnímání tématu rasismu na Západu liší od České republiky (to, co se považuje za rasismus na Západě, není vnímáno stejně ve střední Evropě)?To souvisí právě s těmi třídními rozdíly. Rasismus bohatých a mocných není pokládán za problém, i když se projevuje masivně a velmi agresivně. Rasismus chudých je naopak označován za problém. Ale znovu zdůrazňuji, to, že české děti odsuzují amorální jednání Glena Kamary, to nemá s rasismem nic společného.Vlastně něco ano. Současné šikanování z nich může nakonec rasisty udělat. Odnesou si z toho pocit, že černoši můžou lhát a podvádět a že je jim všechno dovoleno.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

