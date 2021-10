Lidé hnutí ANO věří. Sázkaři si na jejich vítězství vsadili přes 13 milionů, na PirSTAN 118 tisíc

https://cz.sputniknews.com/20211004/lide-hnuti-ano-veri-sazkari-si-na-jejich-vitezstvi-vsadili-pres-13-milionu-na-pirstan-118-tisic-16052772.html

Z dostupných údajů sázkové kanceláře Tipsport tak vyplývá, že sázkaři věří nejvíce hnutí ANO Andreje Babiše. Někteří jsou odvážnější a nechali se nalákat zajímavými kurzy – například na vítězství Volného bloku se vybralo přes 260 tisíc korun, což je například větší částka než ta na vítězství SPD. Na tu vsadili lidé 146 tisíc korun. A ještě méně věří lidé koalici Pirátů a Starostů. Na ty si vsadili jen 118 tisíc.Tři miliony korun pak sázkaři vsadili na to, že hnutí ANO volby nevyhraje. Na to, že naopak ANO získá více než 25 procent, si lidé vsadili více než 1,44 milionu korun.Nový průzkumCNN Prima News uveřejnila předvolební statistiku, která však nebere v úvahu vytvořené koalice. Pro některé by to znamenal konec. Volební model vypracovala agentura STEM.V Česku se blíží parlamentní volby a nervozita se stupňuje. Jak dopadnou volby? Povede se koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalici Pirátů se STAN porazit ANO, které kandiduje samostatně, rovněž jako i SPD? Právě vytvoření koalic zvyšuje šance na to, že můžou uspět.Jak by to však vypadalo, kdyby koalice kandidovaly samostatně? Podle volebního modelu agentury STEM, který prováděli od 24. do 30. září, a kterého se účastnilo 1247 osob, by to byl konec například pro TOP 09. Lidovci by se protlačili jenom těsně a ODS by získala 10,3 procenta, čímž by se umístila na čtvrté příčce. Pohromadě má však koalice Spolu 21,4 procenta a je druhá hned za hnutím ANO.V sólo akci by Piráti získali pouze 10,6 procenta, což odpovídá třetí příčce. Piráti spolu se STAN však mají podle modelu 17,4 procenta a jsou tak třetí hned za ANO a Spolu. Hnutí ANO samostatně získalo podporu 28,2 procenta a hnutí SPD získalo 13 procent.Do dolní komory by se dostali komunisté, STAN, Přísaha i lidovci. TOP 09 by samostatně neuspěla. Neuspěla by ani ČSSD.Agentura však upozorňuje, že výsledky modelu se můžou lišit od výsledků skutečných voleb.Připomeňme, že volby se v České republice budou konat o příštím víkendu 8. a 9. září. Definitivní výsledky budou známy v sobotu večer, respektive v neděli ráno.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

