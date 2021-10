https://cz.sputniknews.com/20211004/maminka-soukalova-se-pochlubila-rozkosnym-videem-se-svou-dcerkou-a-podekovala-fanouskum-za-prizen-16050847.html

Maminka Soukalová se pochlubila rozkošným videem se svou dcerkou a poděkovala fanouškům za přízeň

Maminka Soukalová se pochlubila rozkošným videem se svou dcerkou a poděkovala fanouškům za přízeň

Bývalá biatlonistka, moderátorka a nyní novopečená maminka Gabriela Soukalová se na sociální síti pochlubila videem, které muselo potěšit nejednoho jejího... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T22:59+0200

2021-10-04T22:59+0200

2021-10-04T22:59+0200

celebrity

česká republika

instagram

gabriela koukalová

dítě

celebrita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/16050803_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_78f2d7a3a1ea4f22d14112425303fc0b.jpg

Na novém videu se svým sledujícím ukázala Gábina v ležérním outfitu s malou dcerkou, na kterém vypadá více než spokojeně. Zároveň se omluvila, že není nyní v jejích silách odpovědět úplně všem najednou, avšak věří, že to všichni pochopí. Všem také popřála spoustu štěstí, radosti, pohody, zdraví a hezký start do nového týdne.A jaké si vysloužila reakce? Někteří jí pod videem zanechali pouze nejrůznější smajlíky, jiní se pak rozepsali více. „Rád vidím šťastnou maminkou a její krásnou Izabelku,“ napsal jí jeden ze sledujících.„Moc vám to Gábi sluší. Užívejte nejkrásnějšího období,“ vzkázala Gábině další fanynka.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/soukalova-se-pochlubila-roztomilou-dcerkou-tatinek-uz-se-tesi-az-si-je-odveze-domu-15910261.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, instagram, gabriela koukalová, dítě, celebrita