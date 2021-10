https://cz.sputniknews.com/20211004/ministerstvo-zahranici-polsko-konci-jednani-s-ceskem-na-tema-dolu-turow-16047642.html

Ministerstvo zahraničí: Polsko končí jednání s Českem na téma dolu Turów

Ministerstvo zahraničí: Polsko končí jednání s Českem na téma dolu Turów

Polsko končí jednání s Českem na téma těžby uhlí v dolu Turów, řekl náměstek polského ministra zahraničí Marcin Pszydacz ve vysílání Polské televize. 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Soudní dvůr EU na žádost Česka nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dolu Turów. Česká strana protestuje proti plánovanému rozšíření dolu, poněvadž to může snížit hladinu podzemních vod, vytvořit problémy se zásobováním vodou přilehlého území a způsobit škody životnímu prostředí. 20. září Soudní dvůr EU přijal rozhodnutí, že Polsko, které nesplnilo jeho nařízení, musí platit denně pokutu ve výši 500 tisíc eur, dokud nezastaví těžbu v dole.Vysvětlil, že dohody nebylo dosaženo proto, že Češi chtěli, aby ji nikdy nebylo možné zrušit, aby Polsko, dokonce v situaci, kdyby Česko neplnilo své závazky, ji nemohlo zrušit.Podle slov náměstka ministra se polská strana „dnes hodlá soustředit na evropský směr, aby urovnala tuto věc“. „Když Češi nevidí možnost uzavření dohody, negativně se to projeví na polsko-českých vztazích. Tento případ velmi podkopal důvěru vůči našim dobrým sousedským vztahům. Jsou to pokusy udělat velký mezistátní případ z drobné věci týkající se několika vesnic,“ dodal.Polský prezident Andrzej Duda dříve prohlásil, že si Varšava nemůže dovolit zavření dolu Turów, protože přijde o 7 % energetického trhu. Polský premiér Mateusz Morawiecki 26. září informoval o návrzích Varšavy ohledně překonání problému s dolem. Jde podle jeho slov o finanční pomoc Polska obyvatelům českých pohraničních okresů v realizaci projektů týkajících čištění vody, výstavby bariér proti hluku a dalších investic.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 Dobré sousedské vztahy se poznají tak, že češi dostanou eura a bordel po polácích budou sanovat. verze dvě dobré sousedské vztahy se odvijí od toho, zda češi budou držet hubu a budou potichu. Poněkud zmatené polské duševní pochody. Všechny vlády od roku 1989 jsou servilní a myslí pouze , jak někomu lézt do zadnice a chybí pohled na české zájmy. Tak se nedivme. Atomová elektrárna? Vláda myslí na blaho us westinghauzu. Zaplatí české obyvatelstvo. Zvrácené jednání. Prostě vlezdoprdelkové na druhou. Pátá kolona pracující jen pro zahraniční zájmy. 0

