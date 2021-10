https://cz.sputniknews.com/20211004/mir-na-korejskem-poloostrove-jizni-a-severni-korea-obnovily-horkou-linku-16046052.html

Mír na Korejském poloostrově? Jižní a Severní Korea obnovily horkou linku

Jižní Korea a KLDR v pondělí ráno obnovily horkou linku, s odkazem na Soul o tom informuje agentura AP. Severní Korea prostřednictvím státní agentury KCNA... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Již v pondělí ráno Severní Korea informovala, že mezikorejské komunikační kanály budou obnoveny 4. října. Dříve lídr KLDR Kim Čong-un prohlašoval, že kanály s Jižní Koreou mohou být obnoveny od začátku října.Strany provedly ranní rozhovor po armádních kanálech a po kanálu mezikorejské kanceláře.Zdroj agentury mezi vojáky také potvrdil, že KLDR odpověděla na telefonáty po západním a vojenském armádním kanálu.Krize ve vztazích KLDR a Jižní KorejeV létě 2020 se mezikorejské vztahy vyostřily kvůli odeslání propagandistických letáků proti Pchjongjangu aktivisty z Jižní Koreje. Agentura KCNA 9. června 2020 informovala o úplném přerušení všech komunikačních kanálů s Jihem, včetně armádních kanálů a speciálního kanálu mezi nejvyšším vedením obou zemí.Na konci července tohoto roku se obě strany nakonec domluvily na obnovení komunikačních kanálů. Vyšlo najevo, že od dubna si lídři vyměnili několik oficiálních zpráv, výsledkem bylo obnovení komunikace. Znovu byly spuštěny čtyři z pěti kanálů, pátý komunikační kanál mezi rozvědkami obou zemí pravděpodobně fungoval neustále.V první polovině srpna na pozadí cvičení Jižní Koreje společně s vojáky USA KLDR znovu neodpovídala na telefonáty ze strany Soulu. Předtím telefonáty probíhaly dvakrát denně. Jihokorejští úředníci v telefonátech pokračovali každý den, ale Severní Korea neodpovídala celých 55 dnů.Nová protiletadlová raketa Severní KorejeSeverní Korea oznámila o dalším testování rakety. Severokorejská státní tisková agentura KCNA informovala o úspěšném testu nově vyvinuté protiletadlové rakety. V poslední době z Korejského poloostrova stále častěji přicházejí informace o testování zbraní.V úterý 28. září severokorejské tisková agentura informovala o úspěšném testu hypersonické rakety Hwasong 8. KLDR zdůrazňuje strategickou důležitost startu nové rakety v rozvoji moderního obranného systému země a poznamenává, že během testování se podařilo úspěšně vyzkoušet technické ukazatele nové rakety. Vědci provedli navigační kontrolu rakety, její manévrovatelnost, aerodynamické ukazatele nainstalované bojové hlavice a také první v Severní Koreji představenou „palivovou ampulu“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

