Na doporučení realitky. Babiš promluvil o nákupu nemovitostí ve Francii přes offshory

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k nákupům nemovitostí ve Francii. Nejprve uvedl, že žádnou nemovitost nevlastní. „Já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii, nevlastním žádný offshore, odmítám, že by došlo k praní peněz,“ dodal.Následně odpovídal na otázku novinářů a uvedl, že dostal doporučení od realitní kanceláře.Kauza Pandora PapersPřipomeňme, že podle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.„Andrej Babiš, český premiér a miliardář, je pod tlakem, aby vysvětlil existenci spletité offshorové struktury, kterou použil pro financování svého nákupu zámečku za 13 milionů liber v jižní Francii,“ píše The Guardian.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Sám Andrej Babiš po zveřejnění zprávy reagoval, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. „Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby,“ uvedl Babiš s tím, že jde o případ starý dvanáct let. Připomeňme, že volby se v České republice budou konat o příštím víkendu 8. a 9. září. Definitivní výsledky budou známy v sobotu večer, respektive v neděli ráno.Podobný názor zastává i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Podle ní jde o snahu srazit předvolební preference hnutí ANO.Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala, že se bude informacemi ohledně Pandora Papers a Babiše zabývat. Bude jednat i ohledně dalších Čechů, jejichž jména se v uniklých dokumentech podle novinářů objevila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

