Na Ukrajině vyvrátili informace o obnovení tranzitu plynu do Maďarska

Na Ukrajině vyvrátili informace o obnovení tranzitu plynu do Maďarska

Informace o tom, že Gazprom obnovil tranzit plynu přes Ukrajinu do Maďarska, neodpovídá skutečnosti, prohlásil generální ředitel společnosti Operátor GTS... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

V neděli byla zveřejněna zpráva s odkazem na operátora FGSZ, že čerpání přes stanici Berehovo na maďarsko-ukrajinské hranici činí podle dat z 21:00 SELČ o něco víc než 200 tisíc kubíků za hodinu, zatímco předtím celý den neprobíhalo.27. září Gazprom uzavřel s maďarskou společností MVM CEEnergy Ltd. smlouvu na dobu 15 let o ročních dodávkách 4,5 miliardy krychlových metrů plynu přes Turecký proud a plynovody Jihovýchodní Evropy, z toho 3,5 miliardy přes Srbsko a jedna miliarda přes Rakousko. Ukrajina byla tedy z řetězu vyloučena.V Kyjevě to označili za ránu a prohlásili, že se obrátí na Evropskou komisi se žádostí o kontrolu smlouvy, jestli odpovídá evropské energetické legislativě. Maďarské úřady považovaly tuto reakci za zasahování do vnitřních záležitostí.Makogon v pátek řekl, že čerpání přes ukrajinské území bylo pozastaveno. Přitom podle zprávy na webu operátora nebylo tento den zastaveno a činilo 4,823 milionu kubíků. Jenže 30. září to bylo 18,528 milionu kubíků. 2. září klesl tranzit ještě víc, na 2,31 milionu kubíků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

