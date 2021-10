https://cz.sputniknews.com/20211004/nord-stream-2-ag-zacala-plnit-plynem-prvni-vetev-plynovodu-16053671.html

Nord Stream 2 AG začala plnit plynem první větev plynovodu

Společnost začala plynovod naplňovat, aby bylo možné prověřit jeho těsnost. Do testování byly také zapojeny speciální přístroje pro provádění vnitřní inspekce. Kromě toho experti provedli vnější prohlídku a prověřili instrumenty. Testy probíhají také na druhé nitce plynovodu.„Plynovod byl postaven a prošel nezávislou certifikací podle technických standardů platných v odvětví, aby bylo možné zajistit jeho bezpečné a spolehlivé fungování,“ prohlásili ve společnosti.Dánská energetická agentura dříve prohlásila, že jedna z nitek Nord Streamu 2 odpovídá požadavkům a je připravena k zahájení provozu.PlynovodNord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků ročně. Výstavba byla ukončena na začátku září. Již letošní dodávky by mohly činit až 5,6 miliardy kubíků.Sněmovna reprezentantů USA zařadila do návrhu obranného rozpočtu na rok 2022 bod, který zavazuje prezidenta Joe Bidena, aby zavedl sankce proti všem fyzickým a právnickým osobám bez výjimky, které se účastní výstavby nebo zabezpečení práce na Nord Streamu 2.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

