Pandora Papers. Policie ČR: Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat

Policie na svých sociálních sítích informovala, že v kauze takzvaných Pandora papers bude konat. Včera média přinesla informace, že jedním z těch, kdo používal... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

„Pandora Papers - Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v této „kauze“ uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme,“ stojí na Twitteru policie.Kromě předsedy vlády Andreje Babiše se Pandora papers týkají dalších asi tří stovek Čechů.Babiš a Pandora papersPodle dokumentů označovaných jako Pandora papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti v jižní Francii.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.„Jakmile tyto peníze vykonaly svoji cestu přes tyto společnosti do Monaka, byly použity pro nákup zámku a přilehlé vily v Mougins poblíž Azurového pobřeží,“ napsal o případu britský Guardian.Odesílat peníze do offshorů či používat offshorové společnosti není ilegální. Místy je to dokonce žádané, aby bylo možné zajistit soukromí či bezpečnost. Portál ovšem dodal, že použití takto složitého schématu pro nákup nemovitostí nedalo Babišovi žádné výhody.Reakce BabišeNa zprávy médií o nákupu nemovitostí přes offshory předseda vlády zareagoval. Pro české media uvedl, že se jedná o snahu ho před volbami očernit.„No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým dvanáct let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby. Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,” citují Parlamentní listy slova Andreje Babiše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Genadij . Skuteční trapáci!!! Dávno promlčené věci. Žádný zločin se nestal. To jen stádo trapných nýmandů pokřikuje. Neschopní nýmandi vždycky závidí úspěšným. 2

Kraken007 Naopak jsou všeho schopní. POKOLIKÁTÉ už zasahuje policie před volbami a snaží se zvrátit volby pro jistou stranu? Paroubek (Kubice) Nečas (viz Rosatom a už zasáhl Róbert Šlachta a šel po "kabelkách"). Kdyby se raději policie věnovala skutečným pachatelům. Tam se obyčejný šroubek vroubek nedovolá ničeho..Už je člověkovi na blití z takových "zakázek".. 2

