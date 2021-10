https://cz.sputniknews.com/20211004/petrov-k-babisove-kauze-a-danovym-rajum-jednalo-se-o-300-ceskych-podnikatelu-kde-jsou-jmena-vsech-16051589.html

Petrov k Babišově kauze a daňovým rájům: Jednalo se o 300 českých podnikatelů, kde jsou jména všech?

Petrov k Babišově kauze a daňovým rájům: Jednalo se o 300 českých podnikatelů, kde jsou jména všech?

V českých médiích rezonuje dokument pod názvem Pandora Papers, který odhaluje, že mnozí světoví lídři byli zapleteni do offshorových schémat. Výjimkou není ani... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Vadim Petrov se na svém účtu na Facebooku ptá, kde visí seznam 300 českých politiků, kteří se vyhýbají placení daní.Podle něj by bylo spravedlivé, kdyby veřejnost znala všechna jména, pokud mají novináři pocit, že vyvádět peníze do daňových rájů není v pořádku.A co na to sledující?„A který z těch 299 podnikatelů je také ještě jaksi navíc předseda vlády?“ ptá se jeden z nich.„Pokud se bavíme o těch současných, pak to nejsou čeští podnikatelé, je to seznam miliardářů, světových vůdců,“ zdůrazňuje jedna uživatelka.„Ty ráje se nesmí provalit, to byl průšvih všech Oirohujrských stran, stačí přece Babiš,“ praví další.Kauza BabišePodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti. O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Čeští politici na sociálních sítích uspořádali hon na Babiše a požadují, aby premiér doložil, že prostředky řádně zdanil a uvedl je ve svém daňovém přiznání.Andrej Babiš po zveřejnění zprávy reagoval, že se jedná o snahu ho před volbami očernit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Rybrcoul 300 jmen, taky bych si rád početl. Nevěřím, že někdy budou zveřejněny. 1

josefnovak_36 Mám na to stejný názor. Nějak mi to načasováním připomíná Vrbětice. Že by zapracovala Pražská pobočka CIA a BYS? 1

