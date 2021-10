https://cz.sputniknews.com/20211004/politolog-robejsek-stredni-evropa-je-dnes-nositelkou-zapadnich-idealu-vychvalil-orbana-16052298.html

Politolog Robejšek: Střední Evropa je dnes nositelkou západních ideálů. Vychválil Orbána

Politolog Robejšek: Střední Evropa je dnes nositelkou západních ideálů. Vychválil Orbána

2021-10-04T23:31+0200

„Viktor Orbán je skutečný národní vůdce. Já odmítám jakékoli ironické posunky, když řeknu „národní vůdce“. Jednak je to skutečnost, které si nejvíce cením na politicích, když jsou schopni definovat, co národ potřebuje a sloužit svému národu,“ prohlásil o maďarském premiérovi politolog.„Já si na něm cením, že má odvahu říci věci naprosto jasně, že není pochyb o tom, co chce říci, že to není takový ten ušmudlánek, který si dává velký pozor, aby náhodou neřekl nějaké slovo navíc a jeho spin doktoři mu našeptávali do ouška – tohle říci nemůžeš, tohle říci můžeš. On je prostě autentická autonomní osobnost. On je myslitel a zároveň i činitel, který je schopen věci vyslovit a zároveň je provést do praxe,“ myslí si o Viktoru Orbánovi politolog Robejšek.„Maják svobod“V rozhovoru na kanálu Xaver Liver politolog odpovídal i na otázky diváků. Došlo na slova o Visegrádské čtyřce.„Visegrádská čtyřka je maják západních svobod na potápějícím se Titaniku západní Evropy,“ konstatoval Petr Robejšek.„Naše země, a s ní i celá Evropa, se nacházíme na rozcestí mezi despocií a demokracií. My se nacházíme na rozcestí mezi tím, jestli zachráníme náš civilizační model se svobodou jedince, s jeho sebeurčením, s jeho důstojností, nebo jestli tady vznikne cosi jako nějaká forma technofeudalismu,“ prohlásil k aktuální evropské situaci politolog.O politicích, kteří v průběhu posledních desítek let vládli na Západě, Robejšek uvedl, že „by chtěli všechno řídit, do posledních detailu“. „A to nás dostalo tam, kde dnes jsme,“ dodal.ZápadO negativních procesech směřujících na likvidaci osobních svobod a svobody slova hovořil v rozhovoru pro Lidovky před dvěma dny i sám maďarský premiér Orbán. Podle jeho slov záleží jen na státnících, jak budou využívat pravomoci, které mají k dispozici.„Vzdělávání, rodinná politika, školní výchova a regulace médií jsou v kompetenci jednotlivých národních států. Nikdo nám ji nemůže vzít. Otázkou je, zda jsme dostatečně odvážní a vytrvalí, abychom tyto otázky řešili způsobem, který je pro naše národy prospěšný. Pokud budeme vytrvalejší, vyhrajeme, pokud budou vytrvalejší oni, vyhrají oni,“ uvedl tehdy pro portál Viktor Orbán.Maďarský státník dále zdůraznil, že to, co dnes bývá označováno za neomarxismus, má kořeny v liberalismu.„Marxismus je úspěšný či populární pouze tehdy, když mu předchází několik desetiletí liberálního vládnutí a příprav. Neomarxistická semena nemohou nikdy vyklíčit z konzervativní půdy, pouze z liberální. Podle liberálního myšlení musí být vše regulováno rozumem a racionalitou. Ignoruje věci, které jsou mimo rozum, přičemž pro člověka a společnost jsou důležité. Taková je například kultura, tradice, historie či náboženství. Tyto faktory oni považují za neexistující,“ řekl v rozhovoru politik.„Společenské problémy chce řešit jejich odstraněním. My ve střední Evropě jsme proti neomarxismu naočkováni, protože marxismus zde vládl 45 let,“ dodal s tím, že lidé ze Západu proti marxismu očkováni nejsou. My jsme podle slov Orbána chráněni, Západ není.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

