Předvolební debata: Babiš varoval před spojením Spolu s „neomarxisty“ Piráty

Předvolební debata: Babiš varoval před spojením Spolu s „neomarxisty“ Piráty

Předseda vlády Andrej Babiš v rámci předvolební debaty na CNN Prima News varoval před koalicí Spolu, která se hodlá spojit s „neomarxisty“ Piráty. Předseda ODS... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

„Pan předseda Fiala zradil svůj vlastní program, protože se chce spojit s neomarxisty – Pirátostanem. Juřečka (předseda lidovců – red.) zradil svůj vlastní program, protože dneska už neprosazuje křesťanské hodnoty. Oni chtějí jenom ty koryta, fleky, několik set tisíc ve sněmovně. To je všechno, o co jde,“ řekl v rámci debaty český premiér.Petr Fiala mu na jeho slova vyčetl, že on je „staromarxita“, který se spojuje s komunisty. Babiš spolu s ČSSD vládl po dobu několika let za podpory KSČM.„Jestliže my tady se spojujeme s jakýmisi neomarxisty, což se nespojujeme, tak vy jako staromarxita se tady spojujete s komunisty, u kterých jste kdysi byl,“ odvětil na Babišovu kritiku předseda ODS.V průběhu debaty předseda vlády také uvedl, že Petr Fiala se nehodí do premiérského křesla. „Nehodí se ale do funkce premiéra. My stále něco řešíme – lockdowny, vakcíny, Green Dealy, Afghánistán, tornáda, přívalové deště, naše vláda toho nejvíc vyžrala,“ uvedl Babiš.„Zrádce národa“Předseda ANO v rámci debaty také označil Ivana Bartoše, předsedu Pirátů, za „zrádce národa“. Důvodem byla jeho cesta k předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu.„Tady jste políbil prsten předsedovi Evropského parlamentu a přísahal mu věrnost. Jste zrádce českého národa,“ uvedl Babiš na adresu Bartoše a vytáhl fotografii, kde je Ivan Bartoš s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim.Bartoš se bránil slovy o tom, že do Bruselu údajně odcestoval, aby tam řešil takzvané daňové ráje.„Volit Spolu znamená volit Piráty“Andrej Babiš na svých sociálních sítích po proběhnutí televizní debaty publikoval vyjádření, kde tvrdí, že hlasem pro ODS lidé fakticky volí Piráty.„Volit SPOLU znamená volit Piráty. Obě koalice veřejně deklarují, že spolu chtějí vládnout. Kde jsou demokratické a pravicové hodnoty SPOLU? Raději to nebudu říkat,” uvedl předseda vlády na svém Facebooku.VolbyPodle volebního modelu agentury STEM, který prováděli od 24. do 30. září, a kterého se účastnilo 1247 osob, by to byl konec například pro TOP 09. Lidovci by se protlačili jenom těsně a ODS by získala 10,3 procenta, čímž by se umístila na čtvrté příčce. Pohromadě má však koalice Spolu 21,4 procenta a je druhá hned za hnutím ANO.Piráti by sami získali pouze 10,6 procenta, což odpovídá třetí příčce. Piráti spolu se STAN však mají podle modelu 17,4 procenta a jsou tak třetí hned za ANO a Spolu.Hnutí ANO samostatně získalo podporu 28,2 procenta a hnutí SPD získalo 13 procent.Do dolní komory by se dostali komunisté, STAN, Přísaha i lidovci. TOP 09 by samostatně neuspěla. Neuspěla by ani ČSSD.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

