Rasismus na Spartě: Kulhánek chce od Britů omluvu

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek chce od Skotské fotbalové asociace omluvu za urážky českých dětských fanoušků. Ti byli obviněni z rasismu kvůli jejich... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Kulhánek britskému velvyslanci Nicku Archerovi v průběhu pondělního jednání řekl, že požaduje buď omluvu, nebo alespoň, aby se Skotská fotbalová asociace distancovala od urážek na adresu českých dětí.„A dost! Zaměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit,” uvedl v pátek ministr zahraničních věcí na svých sociálních sítích na konto britské hysterie okolo fotbalového zápasu.Předseda vlády Andrej Babiš postoj ministra zahraničí podpořil. Tázal se, zdali svět, v němž je něco takového možné, je ještě vůbec normální.,,Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta - Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti? Stojím za Jakubem Kulhánkem, který si předvolá britského velvyslance,“ napsal na svém profilu Babiš.Fotbalový zápasVe čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil. Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.Kamarův právní zástupce po utkání obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Následně se k němu přidala i některá skotská média i samotný trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley dokonce označil Čechy na Twitteru za „zkažené ovoce“.Co se týče postoje fotbalové Sparty, ta obvinění britských fanoušků a tamních médií z rasistického chování publika důrazně odmítá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

velká británie

