https://cz.sputniknews.com/20211004/sel-jsem-do-politiky-kvuli-korupci-stran-ve-spolu-byla-neprijatelna-andrej-babis-promluvil-k-ods-16049882.html

„Šel jsem do politiky kvůli korupci stran ve Spolu. Byla nepřijatelná.“ Andrej Babiš promluvil k ODS

„Šel jsem do politiky kvůli korupci stran ve Spolu. Byla nepřijatelná.“ Andrej Babiš promluvil k ODS

Předseda vlády a lídr hnutí ANO Andrej Babiš k nadcházejícím parlamentním volbám řekl, že jeho strana není zaslepená ideologií. Odmítl spekulace o jednání o... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T15:15+0200

2021-10-04T15:15+0200

2021-10-04T15:15+0200

česko

andrej babiš

politika

ano

petr fiala

ods

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1215/25/12152510_4:0:1896:1064_1920x0_80_0_0_18eba3b89e01f2d8eeb9ffdcf88537e6.png

V rozhovoru pro Blesk Babiš uvedl, že žádná jednání mezi jeho ANO a ODS Petra Fialy o možné vládní koalici, která by vznikla po volbách, neprobíhají.„Pan Fiala neustále opakuje, že se mnou ani s hnutím ANO do koalice nepůjde a že jsem pro něj nepřijatelný. Lidé by si ale měli uvědomit, že hlas pro SPOLU je hlasem pro Pirátostán ve vládě,” uvedl pro portál.Dotaz, koho by si vybral do vládní koalice, pokud by měl ve volbách se svojí stranou zvítězit, označil Andrej Babiš za „klasickou těžkou otázku“.„Šel jsem do politiky hlavně kvůli tomu, že korupce stran, které jsou ve SPOLU, byla nepřijatelná. Nejsme zaslepení ideologií, jsme catch-all party. To znamená hnutí pro všechny občany, to jsme svým programem dokázali. Proto jsme řekněme rozkročení ve středu na všechny strany,“ dodal.„Jsou tu dvě protibabišovské koalice, kdy říkáme, že je to podvod na voličích, že neměly odvahu si to s námi rozdat samostatně. Těchto pět stran říká, že se spojí proti nám, hlavně proti mně. Nejde jim o program pro lidi. Říkají, že jim jde jen o to, abych nebyl v politice. Chápu, nedělám s nimi kšefty a nejde mi o trafiku,” prohlásil úřadující předseda vlády na téma koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu.Babiš se před několika dny setkal s prezidentem Milošem Zeman, který potvrdil svá slova o tom, že sestavením vlády pověří vítěze voleb. Podle slov premiéra je souboj jeho strany se Spolu „natěsno“. I kdyby ANO vyhrálo volby, ale dvě koalice (Spolu a Piráti se STANem) by měly většinu v Poslanecké sněmovně, pak „bychom těžko uspěli se sestavováním vlády“.Většinový systémPředseda vlády se v rozhovoru pro Blesk vyslovil pro většinový systém. Ten by prý pomohl Evropě k větší akceschopnosti.„Kdyby Václav Havel dovezl z Ameriky většinový systém, a tam když vyhraje Trump nebo Biden, je tam 4 roky a lidé vědí, že všechno, co se stalo, je zásluha nebo vina Trumpa nebo Bidena, tak podle toho volí. Koaliční vlády v Evropě jen zpomalují procesy, dělají Evropu neakční, stále se na něco čeká, takže logicky bychom měli mít většinový systém,“ uvedl pro portál.VolbyPodle volebního modelu agentury STEM, který prováděli od 24. do 30. září, a kterého se účastnilo 1247 osob, by to byl konec například pro TOP 09. Lidovci by se protlačili jenom těsně a ODS by získala 10,3 procenta, čímž by se umístila na čtvrté příčce. Pohromadě má však koalice Spolu 21,4 procenta a je druhá hned za hnutím ANO.Piráti by sami získali pouze 10,6 procenta, což odpovídá třetí příčce. Piráti spolu se STAN však mají podle modelu 17,4 procenta a jsou tak třetí hned za ANO a Spolu.Hnutí ANO samostatně získalo podporu 28,2 procenta a hnutí SPD získalo 13 procent.Do dolní komory parlamentu by se dostali komunisté, STAN, Přísaha i lidovci. TOP 09 by samostatně neuspěla. Neuspěla by ani ČSSD.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211004/vyborny-rozhovor-s-mym-pritelem-babis-doporucil-orbana-liberalum-se-bude-kourit-z-hlavy-vzteky-16048475.html

https://cz.sputniknews.com/20211004/predvolebni-debata-babis-varoval-pred-spojenim-spolu-s-neomarxisty-piraty-16047080.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/jdete-k-volbam-nevolte-ty-pro-nez-je-hlavnim-mestem-brusel-hradni-mluvci-se-obratil-k-narodu-16045595.html

cepo Babis kupil nemovitosti , este ked nebol v politike , tu vidiet panika opozicnikov , ktori zacali pohon na Babisa . Kazdy kto ma peniaze si moze kupit co chce a Babis ich mal a ma ! 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, politika, ano, petr fiala, ods, parlamentní volby