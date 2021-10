https://cz.sputniknews.com/20211004/sichtarova-pirati-ve-vlade-jsou-cesta-k-rychlemu-bankrotu-16045313.html

Šichtařová: Piráti ve vládě jsou cesta k rychlému bankrotu

Šichtařová: Piráti ve vládě jsou cesta k rychlému bankrotu

Podle názoru ekonomky Markéty Šichtařové jsou pro Českou republiku největším nebezpečím Piráti. Jedná se prý o neomarxisty, mnoho lidí si toho zatím není... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T00:01+0200

2021-10-04T00:01+0200

2021-10-04T00:01+0200

česko

andrej babiš

politika

ano

parlamentní volby

piráti

markéta šichtařová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1166/46/11664609_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_63e08b1783ee5ec250822fe989fa537f.jpg

„Největším nebezpečím pro ČR jsou Piráti, kteří jsou největší neomarxisté, nicméně obrovská část jejich voličů to ještě neprohlédla. Pod nepodstatnými hesly typu „větší transparentnost“ se skrývá ohromný díl liberálně levicové ideologie a minimum znalostí, což k vyvlastňování také nemá daleko,“ řekla v rozhovoru pro portál.Podle jejích slov, pokud by se Pirátům podařilo dostat na pozici, kdy by měli vliv na řízení národního hospodářství, tak by země směřovala k bankrotu.„Pod vedením Pirátů by šla ekonomika od deseti k pěti. Pokud by získali ve vládě silnou pozici, vážně by mě to znepokojilo, protože pak bychom se začali mílovými kroky posouvat ke stavu, v jakém Řecko zbankrotovalo,” myslí si vlivná ekonomka.„Problém s Piráty“O problémech s Piráty v rozhovoru pro portál Novinky hovořil úřadující předseda vlády Andrej Babiš. Koalice jsou podvodem na voličích, v případě sestavování nové vlády osloví hnutí ANO všechny strany s výjimkou Pirátů, řekl.Jako příklad podvodu na voličích uvedl koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). „TOP 09 chce euro a migranty, ODS ne. TOP 09 chce manželství homosexuálů, předseda lidovců Jurečka hrozí, že kvůli tomu nebude ve vládě, pak se zase vymlouvá, že to tak nemyslel. Takže co si o tom normální volič má myslet?“ tázal se premiér.Co se týče koalice Pirátů a STAN, těm jde podle jeho mínění jen o funkce. Vyjádřil přesvědčení, že tyto dvě koalice chtějí vytvořit společně pětikoalici. „Jediné, co ty koalice mají společné, je snaha zbavit se Babiše za každou cenu,“ dodal.Premiér v rozhovoru také přiznal, že má problém hlavně s Piráty. „A i když nebudu v politice, tak se budu jako občan této země angažovat proti této partě lidí, kteří chtějí rozvrátit naši kulturu, změnit náš životní styl a předat naši svrchovanost Bruselu,“ prohlásil.Předvolební preferenceCNN Prima News dnes uveřejnila předvolební statistiku, která však nebere v úvahu vytvořené koalice. Volební model vypracovala agentura STEM.Podle volebního modelu agentury STEM, který prováděli od 24. do 30. září, a kterého se účastnilo 1247 osob, by to byl konec například pro TOP 09. Lidovci by se protlačili jenom těsně a ODS by získala 10,3 procenta, čímž by se umístila na čtvrté příčce. Pohromadě má však koalice Spolu 21,4 procenta a je druhá hned za hnutím ANO.V sólo akci by Piráti získali pouze 10,6 procenta, což odpovídá třetí příčce. Piráti spolu se STAN však mají podle modelu 17,4 procenta a jsou tak třetí hned za ANO a Spolu. Hnutí ANO samostatně získalo podporu 28,2 procenta a hnutí SPD získalo 13 procent.Do dolní komory by se dostali komunisté, STAN, Přísaha i lidovci. TOP 09 by samostatně neuspěla. Neuspěla by ani ČSSD.Volby se v České republice budou konat o příštím víkendu 8. a 9. září. Definitivní výsledky budou známy v sobotu večer, respektive v neděli ráno.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211003/babis-si-podle-pandora-papers-koupil-pres-offshory-nemovitosti-za-400-milionu-korun-16043771.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/slovensky-ministr-hospodarstvi-sulik-netvarim-se-ze-kdyz-stoupnou-ceny-plynu-vsichni-zemrou-hlady-16042918.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/nebojte-budete-stat-frontu-na-brambory-dalsi-kolo-k-traparne-umelcu-s-banany-16041461.html

❌➗➖➕ V Německé televizi ukazovali Babiše, jak zdrhá před reportéry, kteří ho konfrontovali s fakticktými otázkami o jeho zjistěných offshor nemovitostí, které jsou teď jeho další skandál, protože bude muset soudu dokazovat, odkud ty prachy měl a jestli je legálně zdanil a jestli je všechno kolem toho legální?. Babiše čeká právní/trestní řízení ve Francii a v USA, kde má ty jeho Immobilie.. Více se nechá dočíst pod štítkem: "3380286-pandora-papers-tvrdi-ze-babis-si-poslal-400-milionu-korun-pres-offshorove-firmy". Zase bude velká sranda, jak se Babiš se Zemanem budou kroutit a ten skandál ututlávat. Doufejme že je to tentokrát dobře připravená předvolební akce, kde bude možné Babiše díky důkazům odsoudit a potrestat. Počítám že mu ten ilegální majetek zkonfiskují a Babiše odsoudí.. 🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 100

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, politika, ano, parlamentní volby, piráti, markéta šichtařová