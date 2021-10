https://cz.sputniknews.com/20211004/stepanek-ceska-televize-si-dela-alibi-pro-pripad-neocekavanych-volebnich-vysledku-16051153.html

Štěpánek: Česká televize si dělá alibi pro případ neočekávaných volebních výsledků

Štěpánek: Česká televize si dělá alibi pro případ neočekávaných volebních výsledků

Mediální expert Petr Štěpánek, který se nyní angažuje v hnutí Trikolora, ilustroval, jak se Česká televize připravuje na možný neočekávaný volební výsledek. 04.10.2021

„Haleluja! Česká televize na prahu volebního týdne z ničeho nic zjistila, že pravicová formace Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) má volební potenciál 7 procent, a proto jejího zástupce pozve do poslední předvolební superdebaty. Předsedkyně TSS Zuzana Majerová Zahradníková už obdržela příslušný zvací mail. Happy end? Ale vůbec ne,“ uvedl na svých sociálních sítích Petr Štěpánek v příspěvku, který nazval: Alibi pro Českou televizi.Podle jeho slov se Česká televize pozváním Zuzany Majerová Zahradníkové do diskuze nesnaží „napravit své předchozí chyby“, pouze pracuje na vytvoření vlastního alibi.Štěpánek poukazuje ještě na jednu blížící se událost, která možná ovlivnila rozhodování České televize týkající se zvaní hostů.„O víkendu vyšlo najevo, že mladí lidé ze spolku Odchod.eu svolávají na úterý 5. října 2021 od 18:00 „spacákovou“ demonstraci před sídlo České televize na Kavčích horách a chtějí tam dva dny a dvě noci protestovat proti politické svévoli veřejnoprávní televize. Ono totiž, když je něčeho moc, tak je toho opravdu příliš. A informační záškodnictví České televize už překračuje jakékoli meze. Mimochodem, je to skvělý nápad použít proti dezinformační ČT stejnou metodu, jakou zvolili její redaktoři, když si během spacákové revoluce televizi ukradli sami pro sebe,“ napsal Petr Štěpánek, jenž naráží na událost zvanou „spacáková revoluce v České televizi“ z roku 2000, kdy vedení televize fakticky převzali její zaměstnanci nehledě na zákonné a právoplatné procedury.„Zmanipulované debaty“Petr Štěpánek v jednom ze svých předešlých vyjádření označil předvolební debaty probíhající ve veřejnoprávní České televizi za „zmanipulované“. A to právě proto, že odmítala zvát do předvolebních debat předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou Zahradníkovou nehledě na skutečnost, že některé agentury vytvářející předvolební modely dávaly Trikoloře podporu okolo 5 %.Podle jeho názoru se jedná o „hanebnou svévoli“ ze strany veřejnoprávní České televize, která „narušuje regulérnost voleb, ale rovněž evidentní dlouhodobé porušování zákona o České televizi, který zpravodajství a publicistice veřejnoprávní televize ukládá objektivitu, vyváženost a všestrannost“.„Tak jen tak dál, soudruzi redaktoři, a ta vaše bruselská záškodnická dezinformační centrála bude zralá na zrušení. Generální ředitel ČT Petr Dvořák, ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a výkonný ředitel ČT24 Petr Mrzena, kteří za tuhle politickou lumpárnu nesou hlavní odpovědnost, by měli letět hned,“ řekl tehdy mediální expert ve svém vyjádření.Volby do Poslanecké sněmovny se podle plánů budou konat 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

