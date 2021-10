https://cz.sputniknews.com/20211004/ukrajinska-opozice-vyzvala-k-navratu-k-primym-smlouvam-s-gazpromem-kreml-odpovedel-16049126.html

Ukrajinská opozice vyzvala k návratu k přímým smlouvám s Gazpromem. Kreml odpověděl

Ukrajina se má vrátit k přímým smlouvám o dodávkách plynu s ruským Gazpromem kvůli prudkému růstu cen plynu na evropském trhu, prohlásil jeden z předsedů... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Reakce KremluGazprom nikdy neodmítal možnost přímých kontaktů s Ukrajinou ohledně dodávek plynu. Je to otázka jednání a účelovosti. Řekl dnes novinářům tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Zmiňme, že Ukrajina od listopadu roku 2015 přestala nakupovat plyn od Ruska, a místo toho naplňuje zásobníky z Evropy.Ceny plynu v Evropě prudce stouply v posledních měsících. Ještě na začátku srpna činila cena nejbližších futures podle indexu holandské TTF asi 515 dolarů za tisíc kubíků, ale ke konci září stoupla víc než na dvojnásobek.Rekordní částky bylo dosaženo v pátek, cena listopadových futures činila téměř 1 200 dolarů za tisíc kubíků. Růst cen plynu v Evropě vysvětlují experti několika faktory. Je to příliš malé zaplnění evropských podzemních plynových nádrží, omezená nabídka ze strany hlavních dodavatelů a vysoká poptávka po zkapalněném zemním plynu v Asii.Gazprom zahájil 1. října dodávky plynu do Maďarska z Tureckého proudu přes srbské a bulharské plynovody v rámci nových dohod uzavřených koncem září. Ukrajina pak prohlásila, že Gazprom zastavil tranzit plynu přes její území do Maďarska. Dodávky, jež se zachovaly na maďarsko-ukrajinské hranici, jsou dnes značně menší.Společnost Operátor GTS Ukrajiny to vysvětlila reexportem evropskými tradery plynu z ukrajinských podzemních nádrží. Situace se pro Ukrajinu zkomplikovala také tím, že Kyjev přišel o možnost virtuálního reversu z maďarského území přes vlastní sítě. Maďarsko a Gazprom podepsaly 27. září nové smlouvy na dodávky 4,5 miliardy kubíků plynu ročně po dobu 15 let. 3,5 miliardy budou dodávat přes Srbsko (z Tureckého proudu), jednu miliardu přes Rakousko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jan Rentier proc by to mel Gazprom delat ? Neplatici a zlodeji plynu! 1

Karel Adam No to tedy riskují, myslím že opoziční Medvedčuk za jednání s Gazpromem má dodnes domácí vězení. 1

2021

