V Japonsku byl zvolen nový ministr

V Japonsku byl zvolen nový ministr

Dolní komora japonského parlamentu většinou hlasů zvolila lídra vládnouc Liberálně demokratické strany Japonska Fumia Kišidu, který dříve zastával post... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

Japonský premiér je volen většinou hlasů kandidátů navržených stranami. Každé politické hnutí navrhuje svého kandidáta, většinou jde o jejich lídry. Vládnoucí strana má přes polovinu mandátů, proto zvolení Kišidy bylo předvídatelné.O půl hodiny později začalo hlasování také v horní komoře parlamentu. Tam byla také většina za vládnoucí Liberálně demokratickou stranu. Nehledě na to, že by v horní komoře vyhrál jiný kandidát, má podle zákona výhodu dolní komora, proto je výsledek hlasování v dolní komoře rozhodující.V průběhu dnešního dne bude zveřejněno nové složení vlády. O víkendu Kišida rozhodl o všech kandidátech na ministerská křesla. V 20členné vládě se objeví 13 nováčků. Jednomu z debutantů bude 77 let. Samotnému ministrovi je 44 let.Generálním tajemníkem vlády se stane Hirokazu Matsuno. Z předchozího složení vlády se v nové znovu objeví tři lidé: ministr zahraničních věcí Tošimicu Motegi a ministr obrany Nobuo Kiši, Koichi Nagiuda vedl ministerstvo vědy a vzdělání, nyní bude ministrem ekonomiky, obchodu a průmyslu.Kišida v pondělí oznámil, že po zvolení nechá rozpustit dolní komoru parlamentu v souvislosti s vypršením období jejích pravomocí. Volby chce uspořádat 31. října.Nový premiér nahradí Jošihide Sugu, který se na začátku září vzdal možnosti obhájit pozici šéfa Liberálně demokratické strany.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

