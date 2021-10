V Kremlu okomentovali projekt Pandora Papers

„Zatím není prostě jasné, co je to za informace, o čem, je tam hodně všeho, co vyvolává otázky, proto není jasné, jak se dá těmto informacím důvěřovat. Nejdřív se musí něco objevit, zatím jde o jistá tvrzení, o kterých není jasné, na čem se zakládají, a není to samozřejmě důvod pro nějaké prověrky, nejdřív by měla být nějaká vážná publikace,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku, jestli se po zveřejnění těchto informací má konat prověrka.