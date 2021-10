https://cz.sputniknews.com/20211004/vyborny-rozhovor-s-mym-pritelem-babis-doporucil-orbana-liberalum-se-bude-kourit-z-hlavy-vzteky-16048475.html

„Výborný rozhovor s mým přítelem.“ Babiš doporučil Orbána. Liberálům se bude kouřit z hlavy vzteky

„Pokud chcete vědět, co je to ten neomarxismus, tak si přečtěte výborný rozhovor s mým přítelem, který vám to vysvětlí,“ napsal na svém Twitteru předseda vlády a poskytl odkaz na rozhovor s jeho maďarským protějškem.V rozhovoru pro Lidovky maďarský premiér uvádí, že současná globální válka o identitu lidí neprobíhá formou sprintu, nýbrž formou závodu na dlouhou trať. Vyhrává ten, kdo dokáže běžet nejdéle.Hned v dalším bodě se maďarský premiér věnoval otázkám neomarximu. Novinář portálu se ho tázal, co stojí za mohutným vzestupem cancel culture, která usiluje o likvidaci lidí s nepohodlnými názory, na Západě. Tématem bylo také takzvané hnutí woke - probuzení. Ti usilují o dotaženou politickou korektnost a opírají se o rasistické teorie.„To, co elegantně nazýváme woke, je ve skutečnosti neomarxismus. Používá jiná slova, ale řídí se stejnými myšlenkovými vzorci jako marxismus. Marxismus je úspěšný či populární pouze tehdy, když mu předchází několik desetiletí liberálního vládnutí a příprav. Neomarxistická semena nemohou nikdy vyklíčit z konzervativní půdy, pouze z liberální. Podle liberálního myšlení musí být vše regulováno rozumem a racionalitou. Ignoruje věci, které jsou mimo rozum, přičemž pro člověka a společnost jsou důležité. Taková je například kultura, tradice, historie či náboženství. Tyto faktory oni považují za neexistující,“ řekl v rozhovoru pro portál maďarský kolega Andreje Babiše.„Měli by přijet do střední Evropy a vidět realitu a hned by zjistili, že to nebude fungovat,” myslí si Viktor Orbán.Západ je podle názoru maďarského politika „historicky paralizován“, neboť není schopen odpovědět na otázku, jaké poslání nese světu.„Západ je však ochromen ještě v jiném smyslu: politická stabilita mizí ve stále více zemích. Protože prezident Donald Trump už v Americe není ve funkci, nevíme, co je politika USA. Teď, když v Německu skončila Angela Merkelová, nevíme, jaká je politika Německa, a můžeme jen doufat, že po volbách ve Francii budeme vědět, jaká bude politika Francie. Západ nyní charakterizuje jeho neschopnost jednat,” uvedl dále na téma Západu Viktor Orbán.RasismusJedním z témat, jemuž se maďarský politik v dlouhém rozhovoru pro Lidovky věnoval, bylo i téma rasismu. Je prý legrační, když se Západ snaží národy střední Evropy o rasismu poučovat. „Oni měli otroctví, my ne. Je to jako když se nás Němci snaží poučovat o antisemitismu. To jsou absurdní věci,” zdůraznil.Současný rasismus se prý přelívá z v minulosti známého rasismu bílých proti černochům do rasismu proti bělochům.Návštěva ČeskaMaďarský premiér Viktor Orbán dorazil minulou středu do České republiky, kde měl v plánu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem Milošem Zemanem. Hlavními tématy byly hospodářská a průmyslová spolupráce, obrana, migrace a dopady covidu-19.Orbán si s sebou do Česka vzal několik ministrů. Po slavnostním přivítání maďarského premiéra v Praze předsedové vlád obou zemí jednali v Kramářově vile a následně se vydali na návštěvu AERO Vodochody, kde je doprovázeli šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), maďarský ministr inovací a technologií László Palkovics a šéf maďarské diplomacie a obchodu Péter Szijjártó.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

