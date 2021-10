https://cz.sputniknews.com/20211004/vyvesi-pirati-po-volbach-transparent-uprchlici-vitejte-tvarnost-nazoru-je-dle-kellera-zjevna-16052637.html

Vyvěsí Piráti po volbách transparent „Uprchlici, vítejte“? Tvárnost názorů je dle Kellera zjevná

V předvečer blížících se voleb se Piráti nečekaně odhodlali vyjádřit ke zcela netypickým tématům. Předseda Bartoš nakousl zneklidňující migrační situaci v...

V roce 2009 na stranickém fóru k tématu migrace se vyjadřoval Ivan Bartoš ucházející o post předsedy. Tehdy se k otázce migrace přestěhovalců nechal slyšet: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně, jak snad ještě chvíli bude Internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do 10-15 let muslimská, nemám s tím problém.”Názor na migraci se u dlouhodobého šéfa Pirátů změnil v září tohoto roku, kdy označil soudobou situaci v no-go zónách dvou zmiňovaných západoevropských států za zneklidňující. V rozhovoru prohlásil, že tento problém se nyní nesmí přehlížet. „S muslimskou Evropou dnes problém mám. Na Francii a Německu se ukázalo, že když je lidí mnoho, tak je problém pak zvládnout integraci. Vznikají no-go zóny. Nemůžeme před tím zavírat oči,“ vysvětlil politik v rozhovoru pro rádio Impuls. Změnu svého pohledu odůvodnil jinou situací, kterou nyní prožívá Evropa.K dalšímu tématu, Benešovým dekretům, se dříve vyjadřovali představitelé KSČM. Připomínáme, že Sudetští Němci se dosud nevzdali kritiky Benešových dekretů, i když Sudetoněmecké krajanské sdružení vypustilo ze svých stanov zmínku o snaze získat zpět majetek zkonfiskovaný vysídlencům po druhé světové válce. Šéf strany SPD nedávno uváděl, že pro dobré česko-německé vztahy by se Česká republika měla vzdát své snahy povalečné dekrety prolomit. Strana SPD se také vracela k otázce plného zaplacení válečných reparací Německa vůči České republice v dubnu letošního roku, kdy uváděla úspěšný příklad Izraele.Piráty byla tato otázka vesměs opomíjená. Zmínili ji ovšem v září, kdy kritizovaly postoj maďarského premiéra Viktora Orbána. Na Twitteru strany během návštěvy českého hlavy státu Babiše v Budapešti zaznělo následující varování: „Viktor Orbán likviduje v Maďarsku demokracii. U nás chce rušit Benešovy dekrety. Děkujeme, maďarskou cestu nechceme.“ Podrobněji tuto otázku nerozvíjeli. Změnu v postoji Pirátů vůči migraci a nové téma Benešových dekretů Sputniku okomentoval sociolog a vysokoškolský pedagog Jan Keller.V roce 2009 šéf Pirátů Ivan Bartoš hovořil, že nemá obavy z islamizace Evropy. Členové jeho strany volali po přijetí migrantů. Nedávno Bartoš prohlásil, že ho zneklidňuje situace s migranty v Německu a Francii. Čím je podle Vás vyvolána tato náhlá změna rétoriky krátce před volbami?Předseda Pirátů Bartoš přizpůsobuje své výroky vývoji předvolební situace. Záměrně říkám „své výroky“, nikoliv „své názory“, protože o jeho skutečných názorech toho bohužel moc nevíme.Uvedu příklad. Není to tak dávno, co se Bartoš nechal slyšet, že je přesvědčeným pacifistou. Když se ho potom zeptali, zda by byl pro zrušení vojenských paktů typu NATO, prohlásil, že se NATO rušit nemůže, protože to je ryze obranné společenství. Z toho je vidět, že jeho názory jsou skutečně velice tvárné.V případě hrozby islamizace, Bartoš před lety pózoval pod vlajkou s nápisem „Uprchlici, vítejte“. Nyní tedy říká, že situace s migranty ho zneklidňuje. Pochopitelně, že každý má právo změnit svůj názor. Jestliže však člověk, který se netají touhu stát se premiérem, najednou změní názor na otázku, která je pro naši zemi velice důležitá, to není tak úplně normální. Nikdo totiž nemůže vědět, zda by v případě vítezství ve volbách Bartoš zase neoprášil transparent „Uprchlici vítejte“. Vysvětlil by to jednoduše tím, že zase změnil názor.Další pro Piráty netypické téma se týká Benešových dekretů. Piráty najednou zneklidnila snaha premiéra Maďarska Viktora Orbána o zrušení Benešových dekretů v České republice. I migrace, i Benešovy dekrety jsou spíše typickými tématy pro ANO a SPD. Čeho se podle Vás snaží dosáhnout?Piráti zjistili, že ve volbách rezonuje apel na vlastenectví. Obvykle Piráti považují vlastenectví za jakýsi přežitek, který stojí v cestě sjednocovaní EU. Ale teď, pár týdnu před volbami, vidí, že jim klesají preference. Aby ten pokles preferencí zastavili, tak jsou ochotni zahrát dokonce i na vlasteneckou strunu.Jak je to ve skutečnosti s Piráty a národními zájmy předvedl Bartoš před týdnem v rozhovoru pro Lidové noviny. Prohlásil, že nevadí, že vlna pandemie vedla ke krachu řády pohostinství a drobných živností. Lidé, kteří přišli o živnost, podle jeho názoru mohou nastoupit do moderních provozů, kde naleznou doslova „komfortní práce“, nebudou se muset dohadovat se zákazníky a svůj pracovní život sladí s životem rodiny. Jako příklad uvedl firmu Amazon.Takže pirát Bartoš nemá nic proti likvidaci českého drobného podnikatelského stavu. Nemá nic proti přeměně živnostníků na nekvalifikované pracovníky v poloautomatizovaných provozech cizích nadnárodních firem. A najednou mu vadí zrušení Benešových dekretů. Je to z jednoho důvodu. On chce oklikou, přes Orbána, poškodit svého soupeře Babiše. Pokud by Orbán Babiše nepodpořil v předvolební kampani, tak jsem si jist, že Bartoš by se ani nenamáhal najít si na Googlu, co to jsou vlastně ty Benešovy dekrety.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

