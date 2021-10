https://cz.sputniknews.com/20211004/who-mela-otazky-ohledne-dokumentace-sputniku-v-nikoli-ohledne-vakciny-prohlasil-murasko-16047831.html

WHO měla otázky ohledně dokumentace Sputniku V, nikoli ohledně vakcíny, prohlásil Muraško

WHO měla otázky ohledně dokumentace Sputniku V, nikoli ohledně vakcíny, prohlásil Muraško

Balík dokumentů pro registraci vakcíny Sputnik V ve WHO byl dopracován, rozpory byly odstraněny, prohlásil ministr zdravotnictví RF Michail Muraško. 04.10.2021, Sputnik Česká republika

svět

rusko

světová zdravotnická organizace (szo)

sputnik v

Upřesnil, že tyto dokumenty mají být zařazeny WHO během týdne nebo týdne a půl.Vysvětlil, že vakcínu doprovázel balík dokumentů a že v jistou chvíli vznikla otázka ohledně jejich vyřízení.Překážky pro uznání Sputniku V ve WHO byly odstraněnyVšechny překážky pro uznání vakcíny Sputnik V ve WHO byly odstraněny, zbývají některé administrativní postupy, řekl ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško novinářům po setkání se zástupci USA v Ženevě.Ministr uvedl, že generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus potvrdil, že „další práci“ nic nebrání. Včera se setkali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

