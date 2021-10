https://cz.sputniknews.com/20211004/zdenek-koudelka-socialni-huby-a-konec-automobilu-kdo-nechce-klec-konzumu-pujde-k-volbam-16048143.html

Zdeněk Koudelka: Sociální huby a konec automobilů? Kdo nechce klec konzumu, půjde k volbám

Přestanou lidé jezdit na víkend na hory či „ven z města“? Tyto úvahy, které bývaly nosnými motivy dystopických knih, se teď šíří éterem. O tom více s právníkem... 04.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-04T19:47+0200

Na besedě D.O.S.T. s názvem Na prahu nové normality, která se konala minulý týden – jedním z vystupujících řečníků jste byl i vy –, od mluvčích zaznělo varování před sdružováním lidí v „sociálních hubech“ (viz slova M. Semína), které mají (je to jejich smysl) účelově snižovat mobilitu občanů… A pak to, před čím se varuje, člověk slyší natvrdo v Rozhlase v podání Zuzany Polákové ze zmíněného spolku…Jde-li o logiku spolku Auto-mat – je takováto rétorika „hloupá“ nebo to vypadá na politickou zakázku/objednávku?Zdeněk Koudelka: Jsou okamžiky v dějinách, kdy liská hloupost či fanatismus převáží. Neubrání se tomu ani demokracie. Po první světové válce si v rámci snahy vytvořit nového amerického lepšího člověka zavedly USA do své ústavy zákaz alkoholických nápojů. Něco takového nebylo ani v totalitě hitlerovské či komunistické (jen snad krátký okamžik za Gorbačovovy perestrojky, pozn. aut.). Výsledkem nebylo stvoření lepších zítřků, ale rozvoj mafie a černého trhu s alkoholem. Na lidské blbosti, která ovlivnila politiku, zločin vydělal.Ve stejném pořadu uvedli, že „zaplaťbůh“ přibývají zóny, kde řidič nepřevýší 30 km/h. V Praze na Smetanově nábřeží (shodou okolností blízko Novotného lávky) zúžili vozovku tak, že řidičům sebrali jeden jízdní pruh, média píší o „honu na řidiče“. Do roku 2030 máme celkově přejít na elektromobily. Motor do jednoho takového je v tuto chvíli 3x dražší než motor spalovací. Proč je potřeba lidi imobilizovat? Protože co jiného to potom je?Plán na vnucování elektroaut je plánem na zbohatnutí mála lidí a zchudnutí velkého množství lidí. Je to zločin. Trikolora chce zachovat normální život a lidskou svobodu. Kdo chce, ať si koupí auto na baterky, a jiný ať si koupí auto na benzín či naftu. Stát v této věci nemá omezovat jeden druh aut ve prospěch jiných.Jestliže lze na ČRo zaslechnout úvahy, že v blízkém budoucnu uvidíme v ulicích měst roboty, že lidská práce se drasticky promění, že začnou zanikat celé profese (obory), … nabízí se otázka, k čemu jsou vůbec lidi? Lékař Ctirad Musil (lídr strany Moravané) zažil, že mu sociální sítě mažou příspěvky hned poté, co je tam umístí. Má pocit, že mu v kontaktu s lidmi brání automatický systém, jak jinak si vysvětlit bleskovou reakci… Jak se díváte na tuto depersonalizovanou společnost a svět už téměř „bez tváře“?Lidství a lidskost spočívají v kontaktu mezi lidmi. Je to přirozenost člověka a žádnému sociálnímu inženýrovi se to nepovede rozbít. Nicméně pokusy zničit snahu člověka usilovat o své osobní štěstí vždy budou. Hitleři a Stalinové jsou stále, jen mají jiná jména, ale čekají na příležitost dostat se k moci. Proti cenzuře na sociálních sítích lze bojovat tak, že stát neuzná jako daňový výdaj reklamu placenou platformám, které provádí cenzuru obsahu. To by výrazně omezilo příjmy z reklamy těm, kteří cenzurují. Cenzura je u nás nepřípustná.Nechci být návodný, ale připomíná mi to vlastně vězení a metodu vycházek. Vždyť v mainstreamu si pochvalují distanční výuku dětí a metodu práce zvanou home office…Jsem optimista. Zlo a hloupost mohou zvítězit na omezenou dobu, ale ne natrvalo.Jaká je pravděpodobnost, že náš osamělý dav toto všechno pokorně odkývá? Ve třicátých druhých Hovorech na pravici jste říkal, že se člověk má bránit i cestou soudů, viz již zmíněná beseda spolku D.O.S.T. (29.9.2021 na Novotného lávce v budově ČSVTS). Je snad čas na nějaký „unplug“?Toto lze říci hutně: V demokracii rozhodují volby. Ti, kteří nechtějí zavřenou společnost kvůli covidismu, nechtějí zdražování energie prosazované Bruselem či nechtějí omezování možnosti pořídit si auto na benzín, mají možnost vyjádřit svůj názor ve volbách. Proto kandidují za Trikoloru – Svobodné – Soukromníky (TSS). Ještě je čas na alternativu. Mít možnost volit je nejen právo, ale i odpovědnost.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

