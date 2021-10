https://cz.sputniknews.com/20211005/babis-ma-pred-volbami-novy-problem-prijde-o-vitezstvi-16064103.html

Babiš má před volbami nový problém. Přijde o vítězství?

Babiš chtěl chatu, ale omylem si koupil chateau. To je fór, který koluje českým internetem. Je to reakce na novou aféru spojenou s dosluhujícím předsedou vlády... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

O co jde? Premiér Andrej Babiš si přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Nebo-li Chateau Bigaud. Podle odborníků nese operace znaky praní peněz. Zjištění, které zveřejnil web Investigace.cz, je součástí nového globálního projektu Pandora Papers, za nímž stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.Potud to vypadá jako možné praní špinavých peněz, které by předsedovi vlády mělo signalizovat, že ze slušnosti a férovosti by měl opustit své místo. Nepřekvapivě to požadují opoziční politici, kteří se chtějí Babiše zbavit.Kdo si pamatuje korupční skandály modrých ptáků asi žasne nad drzostí pána Fialy.Investigaci proti Babišovi se podivil tiskový mluvčí pana prezidenta Jiří Ovčáček. A mezitím Národní centrála proti organizovanému zločinu oznámila, že se bude zabývat informacemi z takzvaných Pandora Papers, které se týkají premiéra Andreje Babiše i dalších občanů ČR. Má jít o 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím.Celý případ je důvod k zamyšlení. Je opravdu zvláštní, že vyšetřování bylo zveřejněno několik dní před volbami do Poslanecké sněmovny. A je opravdu zvláštní, že se rozebírá případ, který se měl stát v roce 2009, tedy v době, kdy Babiš v politice nebyl.A pokud teď hnutí ANO Andreje Babiše projede víkendové volby, tak se dá říct, že hlasování ovlivnili západní novináři? Ruský vliv najednou Česko neohrožuje? Překvapivé.O nové Babišově aféře před sněmovními volbami Sputnik hovořil se známým politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Trošku mě to překvapilo, ale na druhou stranu se něco takového dalo očekávat. Delší dobu se v předvolebních průzkumech ukazovalo, že by hnutí ANO mohlo vyhrát, a tak bylo potřeba něco najít, když už nebylo z čeho brát. Jen mě vždycky pobaví, že se daná věc „objeví“ pár dní před volbami. Navíc se jedná o 12 let starou věc. To, že je využívání daňových rájů, které Andrej Babiš tolik kritizuje, nemorální, podvodné je jistě pravda, a proto by se měly zrušit. Je ale prapodivné jeho kličkování, když nejdříve tvrdil, že nic nekoupil, dnes zase tvrdí, že koupil. Zřejmě nemá čisté svědomí a začíná se chytat do vlastní pasti. Už tohle bude mít pro ANO fatální důsledky v nadcházejících volbách. Kdyby si stál pevně za svým stůj co stůj, tak to bude působit na voliče velice dobře. Jak ale někdo začne váhat, tak se rozjedou různé emoce a problém je na světě. Jediné, co jej nyní trochu zachraňuje, je jeho tvrzení, že je rád, když celou záležitost prošetří policie,“ říká známý expert.Může zveřejnění takové informace Babišovi před volbami uškodit? Nebo voliči ANO na Babišovy korupční kauzy nereagují?„To je velice zajímavá otázka. Je evidentní, že současná kauza nese veškeré antibabišovské znaky. Míří proti němu, je přesně načasovaná a je jasné, že nějakým způsobem volby do sněmovny ovlivní. V zásadě existují tři scénáře. Buď to voliče hnutí ANO nijak nezasáhne, což si úplně nemyslím. Druhou možností je, že to voliče hnutí ANO popudí a hodí hlas někomu jinému a jelikož se jedná ve velké míře o seniory a středové voliče, tak předpokládám přesun směrem k levicovým stranám. Třetí možností, která je rovněž velice reálná, je, že volič ANO zůstane doma, kde bude nadávat, že jsou vlastně všichni stejní, když Babiš takhle propírá peníze, byť se jedná o starou kauzu z doby, kdy ještě nebyl v politice. Ve své podstatě proběhnou všechny tři možnosti a hnutí ANO oslabí. Je pouze otázkou, jak moc,“ míní pan Klán.Dá se zveřejnění tzv. Pandora Papers považovat za zásah do sněmovních voleb? Čekalo se, že prý volby ovlivní Rusko. A ejhle, jsou to západní novináři.„Zcela jistě se jedná o zásah do sněmovních voleb. O tom nemusíme vůbec diskutovat. Před několika měsíci jsem napsal článek, kde jsem identifikoval české studené puče, kdy se média, aféry, fake news a další snažit ovlivnit uvažování voličů. Studeným pučem se zde v přeneseném slova smyslu myslí změna vlády, která není způsobena pouze standardními demokratickými volbami, ale také pomocí nenásilného policejního, zpravodajského a mediálního manipulování. Současná kauza Pandora Papers má jasné znaky takového studeného puče už v tom, že se objevuje těsně před volbami. Dost mi to připomíná Kubiceho zprávu o prorůstání organizovaného zločinu do veřejné správy. Tenkrát v roce 2006 to rovněž ovlivnilo volby do sněmovny a dnes po oné zprávě není ani vidu, ani slechu.Když si to tedy celé shrneme, tak zjistíme, že nějaký studený puč se v našich podmínkách objeví plus mínus po dvou volebních obdobích té či oné strany. Měli jsme tady kauzu Vrbětice, která ale vůbec nevyšla, a proto bylo nutné hledat dál, připravit něco většího. Pandora Papers jsou určitě potřebné, protože tam najdeme mnoho indicií a informací pro zrušení daňových rájů. Je ale otázkou, proč to tihle lidé dělají, že chtějí obejít placení daní? Vždyť přece o nic nejde, každý musíme daně platit. Kdyby tedy měli tito lidé čisté svědomí, tak se ničeho nemusí obávat,“ říká politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Genadij . AntiBabiš jako choroba 1

STEV.SEAGAL Opět před volbami paskvil AntiBabiš ze strany kolaborantu, vlastizrádcu a nepřátelu Lidu ČR - zákeřné a trapné !!! 1

2

